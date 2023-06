Nach Hitzewelle: Trübes und regnerisches Wetter in NRW erwartet

Von sommerlichen Temperaturen und viel Sonnenschein müssen sich die Menschen aus NRW verabschieden: So erwartet sie in den kommenden Tagen trübes und regnerisches Wetter. Der Dienstag (27. Juni) startet meist wolkig bis stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Nordosthälfte sind einzelne Schauer oder kurze Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 24 Grad, in Hochlagen sind um die 19 Grad möglich. Auf dem Kahlen Asten liegen die Maximaltemperaturen bei um die 16 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, in Schauer- und Gewitternähe sind teils stürmische Böen möglich.

Am Mittwoch (28. Juni) erwarten die Meteorologen wechselhaftes Wetter: In der Westhälfte kann es bei starker Bewölkung leicht regnen, in der Osthälfte ist es anfangs noch heiter. Später am Tag ist es im Osten des Bundeslandes ebenfalls stark bewölkt, es bleibt aber niederschlagsfrei. Die Temperaturen klettern auf 22 bis 24 Grad, in Hochlagen sind 19 Grad möglich. Auf dem Kahlen Asten sind 17 Grad zu erwarten. Am Donnerstag (29. Juni) sind dann einige Schauer und kräftige Gewitter mit Starkregen möglich.

dpa