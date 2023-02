Nach Corona-Tief: NRW-Tourismusbranche verbucht wieder mehr Gäste

NRW ist vielfältig: Egal, ob Skifahren im Sauerland, Wandern in der Eifel, Shopping in Düsseldorf oder Messen in Köln – das größte Bundesland lädt zu vielen tollen Unternehmungen und Urlauben ein.

Die vergangenen beiden Jahre sah das jedoch anders aus: Viele Unterkünfte mussten ihre Türen wegen der Corona-Pandemie schließen oder waren nur eingeschränkt für ihre Gäste geöffnet. Auch fanden viel weniger Messen oder andere Veranstaltungen in NRW statt, wodurch viel weniger Hotelzimmer gebraucht wurden als zuvor. Dieses Tief scheint nun allerdings überwunden zu sein.

Urlaub in NRW: Wieder mehr Gäste und Übernachtungen

Wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Freitag mitteilte, hatten die Beherbergungsbetriebe in NRW im vergangenen Jahr 20,3 Millionen Gäste und damit 83,4 Prozent mehr als noch 2021.

Auch die Zahl der Übernachtungen hat in NRW wieder zugenommen. Während 2021 29,6 Millionen Übernachtungen gezählt wurden, betrugen diese im Jahr 2022 47,5 Millionen. Das macht ein Plus von 60,8 Prozent.

Urlaub in NRW: Vor-Corona-Niveau noch nicht erreicht

Obwohl die Zahlen zugenommen haben und sich die Tourismusbranche freuen dürfte, bewegt sich die Branche immer noch nicht auf Vorkrisenniveau. So kamen 2019 24,3 Millionen Gäste nach NRW – im Vergleich zu damals fiel 2022 also noch ein Minus von 16,4 Prozent an.

Jetzt, da fast alle Reisebeschränkungen wieder aufgehoben wurden, lässt sich der Urlaub für viele Leute besser planen.

Das macht sich auch an der Anzahl der Gäste aus dem Ausland bemerkbar. 2022 kamen rund 4 Millionen ausländische Touristinnen und Touristen nach NRW, während es 2021 nur 1,6 Millionen waren.