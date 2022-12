Mülheim an der Ruhr: Verdächtiger Geruch führt Polizei zu Drogenplantage

Ein verdächtiger Geruch führte die Polizei in Mülheim an der Ruhr zu einer professionell betriebenen Drogenplantage: Mehr als 500 Cannabis-Pflanzen fanden sie dort. Den Beamten war vor Weihnachten an der Halle ein typischer Cannabis-Geruch aufgefallen.

Mülheim: Drogenplantage durch Polizei aufgedeckt

Sie besorgten sich einen Durchsuchungsbeschluss und stellten bei der Durchsuchung der Halle tatsächlich 540 illegal angebaute Pflanzen sicher. Ein Bewässerungssystem, eine Belüftungsanlage und unzählige Lampen hätten dafür gesorgt, dass sich die Drogenplantage gut entwickeln konnte.

Cannabis-Plantage in Mülheim an der Ruhr: Besitzer festgenommen

Der 25-jährige mutmaßliche Betreiber sei bei dem Einsatz festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann kam in Untersuchungshaft.

dpa