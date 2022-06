Mönchengladbach: Unbekannter zündet Altar an und randaliert in mehreren Kirchen

Für viele Gläubige sind Kirchen ein Ort der Zuflucht, dieser Mann hat offenbar Vandalismus in gleich mehreren Kirchen in Mönchengladbach betrieben. In der Kirche auf der Albertusstraße trieb es der noch unbekannte Täter auf die Spitze und setzte den Altar kurzerhand in Flammen.

Zum Glück griff aber ein Mitarbeiter der Kirche schnell ein und konnte das Feuer löschen. So wurde mutmaßlich Schlimmeres verhindert, denn Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu schaden. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen. Nachdem der Täter Feuer legte, flüchtete er umgehend. Der Sachschaden aufgrund des kleinen Feuers hält sich allerdings ebenfalls in Grenzen.

Polizei sucht Altar-Feuer nach einem offensichtlich verwirrten Mann

Zuvor war er von dem Mitarbeiter dabei gesichtet worden, wie er alleine vor sich hinredete. Nicht nur dieses Verhalten war in der Kirche äußerst untypisch, er zündete auch Opferkerzen an und spielte mit dem Weihwasser in dem Gotteshaus herum. Zudem machte er einen aggressiven Eindruck.

Allerdings war der Unbekannte nicht nur in der Kirche auf der Albertusstraße unterwegs. Auch in weiteren Kirchen in der Mönchengladbacher Innenstadt wurde er gesichtet. Da soll er sich ähnlich merkwürdig verhandeln haben und mit einer verwirrten Eindruck aufgefallen sein.

Augenzeugen haben der Polizei Angaben zu dem Mann geschildert. Diese sollen dabei helfen, ihn zu identifizieren und zu stellen.

35 bis 45 Jahre alt

Körpergröße: ca. 1,80 m

schlank

akzentfrei der deutschen Sprache mächtig

grauer Bart

ungepflegtes Erscheinungsbild

gebräunt

Wer der Polizei in Mönchengladbach dabei helfen kann, den Mann ausfindig zu machen, soll sich mit Hinweisen bei den Ermittlern unter 02161-290 melden.