Mönchengladbach (NRW): Stein trifft Auto auf A52 – Mordkommission ermittelt

Es muss ein gewaltiger Schock gewesen sein: Am Montag (3. April) hat ein großer Stein den Wagen einer 55-jährigen Frau getroffen, als diese in Mönchengladbach auf der A52 unter einer Brücke durchfuhr. Die Windschutzscheibe sei nicht durchschlagen, die Frau nicht verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag (4. April) mit. Die Ermittler schließen ein versuchtes Tötungsdelikt nicht aus. Es ermittelt eine Mordkommission.

Nach Angaben der Frau sei der Stein etwa so groß wie ein Backstein gewesen, hieß es. Jetzt werden Zeugen gesucht, die am Montagmittag an einer der Autobahnbrücken im Mönchengladbacher Stadtteil Neuwerk etwas gesehen haben. Von möglichen Tatverdächtigen fehlt bisher jede Spur.

dpa