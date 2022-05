Mönchengladbach: Notbefreiung! Mädchen (10) auf dem Schulhof in Fußball-Tor gefangen

Einen solchen Einsatz haben die Feuerwehrleute in Mönchengladbach auch nicht alle Tage. Sie steckte mit den Beinen zwischen Metallstangen fest: Die Feuerwehr in der NRW-Stadt hat eine Zehnjährige aus einem Fußball-Tor befreit. Das Mädchen sei am Mittwoch beim Spielen auf dem Tor abgerutscht und zwischen die Stangen geraten, teilten die Einsatzkräfte mit.

Trotz intensiver Bemühungen sei es dem Lehrpersonal nicht gelungen, das Kind aus seiner Zwangslage zu befreien. Die Feuerwehr drückte die Stangen schließlich mit einem hydraulischen Spreizer auseinander und befreite das Mädchen nach kurzer Zeit. Eine Notärztin habe keine Verletzungen festgestellt, hieß es.

dpa