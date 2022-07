NRW

Ministerium: Bisher fast 450 Affenpocken-Fälle in NRW bekannt

23. Juli 2022

Das Affenpocken-Virus breitet sich immer weiter aus – auch in NRW. Wie groß ist die Nachfrage nach einer Impfung?

HANDOUT - 20.05.2022, ---, --: Dieses vom CDC zur Verfügung gestellte Bild aus dem Jahr 1997 zeigt den rechten Arm und den Oberkörper eines Patienten, dessen Haut eine Reihe von Läsionen aufwies, die auf einen aktiven Fall von Affenpocken zurückzuführen waren. Da im Jahr 2022 in Europa und Nordamerika weitere Fälle von Affenpocken festgestellt werden, sind einige Wissenschaftler, die zahlreiche Ausbrüche in Afrika beobachtet haben, über die Ausbreitung dieser ungewöhnlichen Krankheit in den Industrieländern verwundert. (zu "WHO: Maßnahmen-Bündel gegen Affenpocken «dringend notwendig»") Foto: Uncredited/CDC/dpa