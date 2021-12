NRW

Mann fliegt mit gefälschten Impfausweis auf – seine Reaktion macht sprachlos

28. Dezember 2021

Immer häufiger hört man von gefälschten Impfausweisen. In Menden (NRW) hat ein 41 Jahre alter Mann mit einem gefälschten Impfpass in einer Apotheke versucht, sich einen digitalen Impfnachweis zu erschwindeln. Er flog auf, weil der Apotheker die Fälschung erkannte. Die Reaktion des ertappten Mannes überrascht. So viel sei verraten: Reue zeigte er keine.