NRW

LKW-Unfall auf der A2: Autofahrer rettet bewusstlosen LKW-Fahrer aus Flammen

23. Dezember 2022

Am frühen Freitagmorgen kam es auf der A2 von Dortmund in Richtung Hannover, auf Höhe der Raststätte Lipperland-Süd, zu einem LKW-Unfall. Dabei kam der Lastwagen von der Straße ab und geriet in Flammen. Der bewusstlose Fahrer konnte in letzter Sekunde gerettet werden.