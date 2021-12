Ein 27-jähriger Autofahrer ist in Langenfeld (NRW) von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann sei in der Nacht auf Freitag noch an der Unfallstelle verstorben, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die Ursache für den Unfall sei noch unklar. Der Unfall ereignete sich laut Polizei in der Nacht auf Freitag gegen 01.25 Uhr.

>> Kreis Höxter: Pizzabote ist zu schnell – 18-Jähriger stirbt bei Unfall <<

dpa