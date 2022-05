NRW

26-Jährige tot in Wohnung aufgefunden – Ex-Freund unter Verdacht und festgenommen

14. Mai 2022

In Ostwestfalen wurde am Freitag eine tote Frau in einer Wohnung gefunden. Der Ex-Freund ist dringend tatverdächtig und wird am Samstag dem Haftrichter vorgeführt.