Kommt jetzt der Herbst nach NRW? Deutliche Abkühlung zur Wochenmitte erwartet

Erst wird kühler in Nordrhein-Westfalen. So nehmen die Temperaturen zur Wochenmitte deutlich ab und liegen am Mittwoch (4. Oktober) zwischen 16 bis 19 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Dazu wird es heiter bis wolkig. Regen ist nur vereinzelt möglich. Auch die Nacht bleibt trocken bei Temperaturen von 12 bis 7 Grad.

Am Donnerstag (5. Oktober) ziehen nach Angaben des DWD viele Wolken auf, mit etwas Regen ist, wenn überhaupt, aber nur ganz im Norden zu rechnen. Die Temperaturen steigen erneut nicht über maximal 19 Grad. In der Nacht bleibt es bei Tiefstwerten zwischen 11 bis 7 Grad trocken.

dpa