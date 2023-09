Kleinkrafträder kollidieren mit Auto – drei Schwerverletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hilden bei Düsseldorf mit drei Kleinkrafträder und einem Auto wurden eine 76-Jährige und zwei Jugendliche schwer verletzt. Laut ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen hat die Seniorin am Samstagabend (2. September) versucht, vorsichtig aus einer Hofeinfahrt auf eine Hauptstraße einzubiegen, wie die Polizei mitteilte. In dem Moment seien auf der Hauptstraße von links die drei Kleinkrafträder gekommen und nacheinander in die Fahrerseite des Autos geprallt.

Dabei erlitten ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger sowie die 76-Jährige schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Glück hatten ein 17-Jähriger und seine ein Jahr jüngere Sozia auf dem dritten Kleinkraftrad, sie erlitten laut Polizeimeldung leichte Verletzungen. Ein Unfallaufnahmeteam übernahm die Ermittlungen zum Hergang. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30.000 Euro.

dpa