NRW

Kirschblüten-Spektakel in Bonn erst nach Ostern erwartet

7. April 2023

Jedes Jahr aufs Neue zieht das Blüten-Spektakel Scharen von Touristen und Fotografen nach Bonn. Da es in den letzten Wochen allerdings sehr kalt gewesen ist, wird der Höhepunkt des Naturschauspiels erst in der kommenden Woche erwartet.

3. Platz: Heerstraße, Bonn

Wenn man an bekannte deutsche Sehenswürdigkeiten denkt, kommt einem Bonn nicht unbedingt als erste Destination in den Sinn. Bei einem Besuch im Frühling sieht das aber schon ganz anders aus, denn gerade dann lohnt es sich, der einstigen Hauptstadt einen Besuch abzustatten. Wenn die Stadt bzw. vor allem die Heerstraße in der Bonner Altstadt im zarten Rosa erblüht, ergibt sich ein beeindruckendes Fotomotiv.



Rosa Farbenpracht im Frühjahr

Leider ist das Naturschauspiel nur von kurzer Dauer. Wenn die Kirschblüten Anfang April in voller Pracht erblühen, heißt es schnell sein, denn nach wenigen Wochen ist das Spektakel bereits vorbei. Aber natürlich ist Bonn auch das restliche Jahr über eine Reise wert und es können in der Altstadt die schönen Häuser und Cafés bestaunt und besucht werden.

Foto: Travelcircus