Kaum Chancen auf weiße Weihnachten: Regen zu Heiligabend in NRW erwartet

Sturmtief „Zoltan“ zieht zwar allmählich ab, die Regenfälle in NRW lassen vorerst jedoch nicht nach. So rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag (22. Dezember) auch für Heiligabend mit zeitweise starkem Regen. Vom Bergischen Land, über das Sieger- und Sauerland und bis zum Weserbergland sei mit schauerartigen Regenfällen zu rechnen. Auch in Ostwestfalen und in der Eifel könne es bis zum Sonntag (24. Dezember) kräftig regnen.

>>Sturmtief „Zoltan“ wütet in NRW: Bäume umgestürzt, Zug evakuiert, Weihnachtsmärkte geschlossen<<

Die Nacht zum Samstag (23. Dezember) sowie tagsüber soll das Wetter laut DWD stark bewölkt und regnerisch bleiben. Die Temperaturen erreichen am Samstag voraussichtlich bis zu 11 Grad. Am 24. Dezember steigen die Temperaturen nach DWD-Angaben auf 9 bis 13 Grad.

Die Menschen am Rhein müssen sich nach einer Prognose der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) über Weihnachten auf ein zweites Winter-Hochwasser einstellen.

Wetter in NRW: So stehen die Chancen für weiße Weihnachten 2023.

dpa