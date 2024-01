Keine Entwarnung für NRW: Hochwasser steigt durch Regen wieder

Nach Angaben des Landesumweltministeriums kann beim Hochwasser in NRW weiterhin keine Entwarnung gegeben werden. Die Lage habe sich jedoch über das Silvester-Wochenende entspannt. „Allerdings sehen wir auch bereits, dass durch die aktuellen Niederschläge erste kleine Gewässer wieder ansteigen“, sagte ein Ministeriumssprecher am Dienstag (2. Januar) der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Ob sich diese Lage weiter verschärfe, hänge von den Niederschlägen ab, die am Dienstag und Mittwoch (3. Januar) fallen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in Teilen von NRW weiterhin mit unwetterartigem Dauerregen. Vor allem in Südwestfalen und im Bergischen Land könnten dadurch die Pegelstände von Bächen und kleineren Flüssen ansteigen. Auch Überflutungen von Straßen seien möglich, warnte der DWD am Dienstagmorgen. In einigen Regionen könnten bis Donnerstagmorgen 60 bis 80 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fallen. Die Hochwasservorhersagezentrale erwartet am Rhein von diesem Mittwoch an wieder steigende Pegelstände.

Technisches Hilfswerk rechnet mit erhöhtem Einsatzaufkommen

Das Technisches Hilfswerk (THW) rechnet aufgrund zu erwartender Dauerniederschläge in den kommenden Tagen mit einem erhöhten Einsatzaufkommen. „Das THW ist einsatzbereit, um weiterhin schnell und effektiv Hilfe zu leisten“, sagte ein Sprecher. Mit Stand Dienstagmorgen ist das THW NRW im Münsterland, Weserbergland, Ruhrgebiet und insbesondere Hamm und Minden im Einsatz. Schwerpunkte der Einsätze seien die Sandsackverfüllung, Deichverteidigung, Pumparbeiten und der Fährbetrieb. Das THW ist mit Stand von Dienstagmorgen mit insgesamt 38 Einsatzkräften vor Ort.

Die Pegelstände an den Gewässern sind laut Umweltministerium landesweit zunächst weiter gesunken. Nur noch an 23 von 104 Messstationen sind am Dienstagvormittag die Hochwasser-Warnstufen 1 bis 2 erreicht worden. Die höchste Hochwasser-Warnstufe 3 ist den Angaben zufolge auch an der Weser nicht mehr erreicht worden. Der Druck auf die Deiche und Schutzanlagen halte an. Es gebe derzeit keinen Hinweis für eine kritische Lage an einem Deichabschnitt, erklärte der Ministeriumssprecher am Dienstagvormittag. Ein Großteil der Talsperren führt demnach vorsorglich Entlastungsmaßnahmen durch.

Pegelstände in Düsseldorf und Oberhausen unter Beobachtung

Mehrere Bezirksregierungen erklärten, dass die Behörden die Situation weiter sorgfältig beobachten. „Sorgen macht uns im Regierungsbezirk Düsseldorf bei einem Wiederanstieg der Wasserpegel speziell der Deich am Ruhrpark in Oberhausen“, sagte eine Sprecherin. Der Deich sei so gut wie möglich gesichert und werde eng überwacht. Aufgrund der insbesondere für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag angekündigten intensiven Niederschläge sei mit einem Wiederanstieg der Ruhr bis in die mit Vliese und Sandsäcken gesicherten Bereiche des Deiches zu rechnen. Die Bezirksregierung Düsseldorf sei darauf vorbereitet und werde dann über weitere sofortige Sicherheitsmaßnahmen entscheiden.

Für den Regierungsbezirk Arnsberg kann die Lage nach den Worten eines Sprechers derzeit als angespannt aber stabil beschrieben werden. „Für die weitere Entwicklung wird die Niederschlagstätigkeit in den nächsten Tagen sorgfältig beobachtet“, erklärte er auf dpa-Anfrage. Im Regierungsbezirk Köln ist die Lage einem Sprecher zufolge mit Stand von Dienstagvormittag ruhig: „Die angekündigte Wetterlage erfordert in den kommenden Tagen eine angespannte Aufmerksamkeit. Bisher gab es keine Hinweise, auf eine akute Gefahr an den Deichen.“

dpa