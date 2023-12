Kein weihnachtliches Wetter in NRW: Regen an Heiligabend erwartet

Die Hoffnung auf weiße Weihnachten in NRW fällt dieses Jahr im wahrsten Sinne des Wortes in Wasser. So rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Sonntag (24. Dezember) bei Temperaturen von 9 bis 13 Grad mit zum Teil kräftigem Regen. In den Höhenlagen der Mittelgebirge kann es zu Sturmböen kommen. In der Nacht auf den erste Weihnachtstag (25. Dezember) bleibt es stark bewölkt und regnerisch.

>>Wegen Dauerregen in NRW: Mehrere Landesteile bereiten sich auf Hochwasser vor<<

Weiterhin gilt für Teile von Nordrhein-Westfalen wegen des Dauerregens eine Unwetterwarnung des DWD. Betroffen sind besonders die Mittelgebirge, wo Bäche und Flüsse über die Ufer treten können und es zu Überschwemmungen von Straßen und Erdrutschen kommen kann.

dpa