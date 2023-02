Karneval in NRW: Frau fällt vor Traktor und wird überrollt – tot

Am Samstag (18. Februar) spielten sich in Kalletal-Erder im Kreis Lippe (NRW) schlimme Szene ab: Am Nachmittag verunglückte eine Frau tödlich, nachdem sie auf der Rückfahrt eines Karnevalsumzuges vor einen Traktor fiel und von dessen Anhänger überrollt wurde. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteile, erlag die 56-Jährige noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Der schlimme Unfall ereignete sich gegen 16.55 Uhr im Wald auf dem Dingelstedtpfad in Fahrtrichtung der Straße Biershöhe. Die Frau saß als Beifahrerin auf der Zugmaschine. Laut Angaben der Polizei in NRW soll sich die 56-Jährige während der Fahrt zu einer Person rüber gelehnt haben, die im Anhänger befand. Dabei soll sie aus noch unerklärlichen Gründen ihr Gleichgewicht verloren haben und und zwischen Traktor und Anhänger gestürzt sein.

Karneval in NRW: Feierlichkeiten in Kalldorf abgesagt

Der 54-Jährige Trecker-Fahrer hielt die Maschine sofort an, dennoch konnte er Schlimmeres nicht verhindern: Die Frau geriet unter die Räder des Anhängers und wurde tödlich verletzt. Vor Ort richteten die Feuerwehr und die Notfallseelsorge sofort ein eine Betreuungsstelle für die Unfallbeteiligten und Angehörige ein. Aus Respekt und Anteilnahme wurden die anschließenden Karnevalsfeierlichkeiten in Kalldorf vom Bürgermeister vorzeitig beendet.

Gegen den Fahrer des Traktors wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Es gab Anhaltspunkte, dass der 56-jährige Kalletaler während der Fahrt unter Alkoholeinfluss stand, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.

Die Beamten aus NRW bitten zudem Zeuginnen und Zeugen, die das Gespann während der Fahrt gesehen haben, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden.