Kaarst (NRW): Straßen wegen Bombenfund gesperrt – Zugverkehr nach Neuss gestoppt

In Kaarst (NRW) wurde am Montagnachmittag eine Bombe gefunden. Dabei handelt es sich um einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, der entschärft werden muss. Wie die Stadt erklärte, lag der Blindgänger „außerhalb der bebauten Strukturen und muss vor Ort entschärft werden“.

Daher kam es auch zu diversen Sperrungen. So stellte die Bahn für die Dauer der Entschärfung den Bahnverkehr von Kaarst nach Neuss zunächst ein, auch mehrere Straßen waren von der Sperrung betroffen. Zudem wurde auch über die Warn-App Nina eine Nachricht an alle Anwohner versendet.

Der Kampfmittelräumdienst, der für die Entschärfungen solcher Bomben zuständig ist, war für die Neutralisation der Bombe angesetzt. Um 15 Uhr sollte die Entschärfung bereits stattfinden. Auch der Bahnhof in Kaarst-Büttgen war für die Dauer der Entschärfung gesperrt worden.

Daher wurden bereits im Vorfeld Züge des RE4 umgeleitet. Statt in Neuss hielten die Bahnen in Krefeld am Hauptbahnhof. Die Züge des RE13 fuhren von Mönchengladbach direkt bis Düsseldorf-Bilk durch. Auch die S8 kam nicht mehr nach Mönchengladbach zum Hauptbahnhof durch, ab Neuss war ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Mönchengladbach und Neuss eingerichtet.