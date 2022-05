Juicy Beats 2022: Line-up, Tickets und Camping – alle Infos zum Festival in Dortmund

Die Festivals kehren im Sommer 2022 endlich wieder zurück! Selbstverständlich ist auch das Juicy Beats Festival wieder am Start. 2022 wird das Festival in NRW wieder mit echten Headliner-Highlights über die Bühne gehen. Wir haben alle Infos zum Line-up, den Tickets und Camping-Möglichkeiten beim Juicy Beats im Westfalenpark in Dortmund für euch im Überblick.

Was ist Juicy Beats?

Das Juicy Beats ist ein zweitätiges Musik-Festival in Dortmund, NRW. Ob Elektro, Hip-Hop oder Indie-Rock, hier kommen alle Musikliebhaber auf ihre Kosten. Jahr für Jahr konnte das Festival immer mehr Gäste anlocken, zuletzt wurde 2019 mit 52.000 Musik- und Festivalliebhabern ein neuer Besucherrekord verzeichnet. In diesem Jahr soll dann das 25. Jubiläum des Festivals gefeiert werden.

Den Ursprung des Festivals markierte eine sommerliche Open-Air-Ausgabe des „Club Trinidad“ im berühmten Dortmunder FZW (Freizeitzentrum West). In den Neunziger Jahren war der „Club Trinidad“ bundesweit eine der wichtigsten Institutionen für das Musikgenre House. Da der Zuspruch zur Open-Air-Ausgabe dermaßen positiv war, wurde von da an jährlich eine Ausgabe veranstaltet.

Seit wann gibt es Juicy Beats?

Erstmals fand die Open-Air-Veranstaltung im Sommer 1996 statt. Nachdem es zehn Jahre lang vom Dortmunder FZW veranstaltet wurde, übernahm 2007 die Popmodern GmbH in Kooperation mit dem Verein für urbane Popkultur und dem Jugendamt der Stadt Dortmund die Organisation. Seit 2015 findet das Juicy Beats an zwei Tagen statt. Mit über 50.000 Gästen verzeichnete das Festival im Sommer 2019 zuletzt einen Besucherrekord.

Wo und wann findet Juicy Beats 2022 statt?

2022 wird das Juicy Beats Festival am 29. und 30. Juli stattfinden. Ort des Geschehens ist wie immer der Westfalenpark in Dortmund.

Line-up: Wer tritt 2022 bei Juicy Beats auf?

In den vergangenen beiden Jahren musste das Festival pandemiebedingt abgesagt werden. Zuvor gaben sich aber Größen wie Deichkind, K.I.Z. oder Kraftklub, Cro und Bausa oder SXTN die Klinke in die Hand. Bisher sind für dieses Jahr bestätigt (Stand: 30. März 2022)

K.I.Z.

Kontra K

Querbeat

RIN

Juju

Faber

Mavi Phoenix

Lugatti & 9ine

Drunken Masters

102 BOYZ

LARI LUKE

Provinz

BZH

Schmyt

Black Sea Dahu

Jeremias

Bruckner

Cashmiri

Luzi

Pongo

Wallis Bird

Juliet Sikora

Dote

Tube & Berger

Shinsky X Dima

Teuterekordz

Finn & Jonas

LOBBY BOY

Lars Behrenroth

Dante YN

Ashibah

Jugglerz

Der Wolf (TV)

Philine Sonny

Pablo Brooks

Wie ist das Juicy Beats entstanden?

Zunächst hieß das Juicy Beats noch Juicy Fruits. Nachdem 1996 die „Club Trinidad“-Reihe im alten FZW in Dortmund an den Start ging, wurde alsbald für den Sommer ein eigenes kleines Festival auf die Beine gestellt. Heute ist das FZW eine Konzerthalle, zuvor aber war es ein Jugendzentrum im Kreuzviertel. In den Achtziger Jahren etablierte sich der Standort schließlich zu einem Undergroundtip für Konzerte und Liveshows.

DJ Carsten Helmich war Veranstalter der Reihe und lud früh DJ-Größen aus der House-, Elektro- und Drum&Bass-Szene nach Dortmund ein. Nicht zuletzt deshalb galt die Stadt früh als Vorreiter und für elektronische Musik und Deep House. Daraus entstanden ist nach einiger Zeit das Juicy Beats.

Juicy Beats: Genres und Musikrichtungen

Heute bietet das Juicy Beats für viele Musikrichtungen und Stile eine Heimat. So gibt es dort inzwischen Elektro, Hip-Hop, Indie-Rock, Alternative Rock, Techno und Trap.

Welche Bühnen gibt es beim Juicy Beats?

Während des Festivals ist der Westfalenpark in unterschiedliche Areale unterteilt. Diese tragen für das Wochenende entsprechende Namen einer Frucht. Seit 2019 findet das Festival auf insgesamt sechs Bühnen sowie bis zu 20 Floors statt. Seit 2015 gibt es auch einen eigenen Camping-Bereich für bis zu 3000 Gäste.

Wie viele Besucher werden auf dem Juicy-Beats-Festival 2022 erwartet?

In den Vorjahren stieg die Zahl der Juicy-Beats-Festivalbesucher stetig an. Von 2000 aus dem ersten Jahr 1996 ist die Zahl inzwischen bis auf 52.000 zuletzt 2019 angestiegen. Wie viele Zuschauer in diesem Jahr kommen werden, hängt auch davon ab, wie viele Zuschauer aus Angst vor Corona nicht auf ein Festival gehen. Ansonsten dürften sich wieder ca. 50.000 Festivalbegeisterte in Dortmund einfinden.

Ab welchem Alter kann auf dem Juicy Beats gefeiert werden?

Eine Altersbeschränkung gibt es per se nicht, es werden sogar extra Eingänge für Familien vorab vorgeschlagen, damit die Wartezeit mit den Kindern nicht zu lang wird. Kinder unter 5 Jahren haben freien Eintritt, Kinder im Alter von 6 bis 10 zahlen 3,50 Euro. Für Kinder und Jugendliche von 11 bis 13 Jahren gibt es auf der Seite des Festivals noch keine Informationen.

Allerdings wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass Besucher unter 16 Jahren ohne volljährige Begleitperson das Gelände ab 22 Uhr verlassen müssen. Das Gleiche gilt für Personen unter 18 Jahren ab 24 Uhr ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten.

Ist das Campen auf dem Juicy-Beats-Festival möglich?

Inzwischen haben die Veranstalter ein eigenes kleines Camping-Areal ausgewiesen. Für insgesamt 3000 Gäste sind zwei Areale extra ausgewiesen. Die Parkplätze E1 und E2 vor dem TSC Eintracht sind dafür eigenes reserviert. Aber obacht: Das normale Festivalticket reicht dazu nicht aus. Um campen zu dürfen, müsst ihr ein eigenes Campingticket im Juicy-Beats-Shop kaufen.

Sind die Tickets vom Juicy Beats 2021 auch für 2022 gültig?

Von Veranstalterseite her hat man sich gegen eine Gutscheinlösung in diesem Jahr entschieden, stattdessen wolle man einen klaren Schnitt machen. Daher sind die Tickets aus 2020 und 2021 in diesem Jahr (2022) nicht gültig. Wer seine alten Tickets zurückgeben möchte oder wem etwas für dieses Jahr dazwischen gekommen ist, der kann auf der Refundplattform des Festivals sein Ticket zurückgeben.

Was kosten Tickets für das Juicy Beats 2022?

Das Juicy Beats ist ein Zwei-Tages-Festival und bietet daher Tickets für Einzeltage als auch für das komplette Festival an. So kostet ein Zweitagesticket 109 Euro. Wer den ganz großen Luxus genießen möchte, kann sich auch ein VIP Festival Ticket für die beiden Tage kaufen, jenes kostet dann 209 Euro.

Ein Tagesticket für den Freitag kostet 53 Euro. Auch hier kann man das Ticket als VIP Ticket kaufen, dann kostet die Karte 113 Euro. Der Samstag ist mit 62 Euro für das normale Ticket, mit 122 Euro für das VIP Ticket nur unwesentlich kostspieliger.

Wer im Westfalenpark campen möchte, muss noch mal 40 Euro für das Ticket plus 10 Euro Müllpfand drauflegen. Die Tickets gelten allerdings für bis zu zwei Personen. Will noch eine dritte Person mit, kann man auch ein Camping Ticket 2 +1 für 60 Euro erstehen. Dann kostet der Müllpfand allerdings auch 15 Euro.