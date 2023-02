Ausverkauft bei Lidl: Bananenbrot von Kölner Café Buur geht viral

Seit Montagmorgen gibt es das beliebte Bananenbrot des Kölner Café Buur bei Lidl zu kaufen. Mit der Verkündung über Instagram ging die Meldung viral, in vielen Filialen ist das Brot mit der gelben Frucht schon ausverkauft. Wie lange wird es das Bananenbrot noch zu kaufen geben – und wie viel kostet es?

Bis zu 80 Kilogramm Bananenbrot gehen täglich in den vier Standorten in Köln und Düsseldorf über den Ladentisch. Laut Café Buur wird auch für die kurzfristige Großproduktion ausschließlich nach der Originalrezeptur gebacken, mit Zutaten wie Heidelbeeren und gemahlenen Walnüssen. Was das Banana Bread so beliebt macht? Wahrscheinlich die Saftigkeit, die die Konsistenz so „fudgy“ macht. Das liegt an dem schonenden Backprozess.

Café Buurs Bananenbrot bei Lidl erhältlich: Das ist der Preis

Das Banana Bread kommt in einer Verpackung aus braunem Papier daher. Ein Plastikfenster gibt Einsicht auf das Gebäck. Die 180-Gramm-Packung kostet euch 2,99 Euro. Die Hälfte der Erlöse werden an die Erdbebenopfer der Türkei und Syrien gespendet.

Café Buurs Bananenbrot bei Lidl erhältlich: So reagiert das Netz

Das Café Buur selbst zeigt sich überwältigt von den Resonanzen: „Es ist unfassbar, wie das Bananenbrot heute viral ging. In vielen Filialen schon ausverkauft, einige haben noch, andere werden noch beliefert. Das war das erste Mal, dass wir ein Produkt in den Einzelhandel gebracht haben – und es ist Wahnsinn!“, heißt es auf Instagram. Darunter postet der Account mehrere Live-Reaktionen der Käufer, die sich selbst für einen Geschmackstest gefilmt haben.

Die Meinungen sind eindeutig: „Klebt ein bisschen, ist geil. Das schmeckt richtig gut! Ein bisschen, als wenn ich es gerade frisch aus dem Ofen geholt hätte“, so eine Userin im Selbsttest. Die Kommentare darunter spalten sich in Schwärmerei und regelrechtem Neid: „Hab zwei gekauft, super lecker! Macht sowas öfter bitte, euer Café ist leider zu weit weg“, so ein Kommentar. Andere sind hingegen leer ausgegangen: „Bei uns lief es nicht gut. Die eine Filiale hat nichts bekommen, bei der anderen war alles schon ausverkauft“. Bleibt nur abzuwarten, ob die Produktion für den Einzelhandel nicht das letzte Mal gewesen ist.

Café Buur: Wie lange wird es das Bananenbrot zu kaufen geben?

Noch bis Samstag, den 17. Februar 2023, ist das Banana Bread deutschlandweit in den Lidl-Filialen zu kaufen. Das Bananenbrot ist zwei Tage haltbar.

Café Buur: Wo gibt es das Café?

Das Café Buur zählt mittlerweile vier Standorte. 2017 eröffnete das erste Café in Köln und sorgt seither für einen regelrechten Hype um die schönste Mahlzeit des Tages, dem Frühstück. Auch in Frankfurt und Dubai findet ihr eines der Lokale. In Düsseldorf steht in der Friedrichstadt das Pendant zum Kölner Café. Doch das ist nicht alles, denn seit Dezember 2022 gibt es hier einen Ableger der Cafés, das Buur Deli. Hier findet ihr die schönsten Fotos des neuen „All Day Long“-Brunchcafés.

Café Buur, Richard-Wagner-Str. 28, 50674 Köln

Café Buur, Adresse: Friedrichstraße 120, 40217 Düsseldorf

Buur Deli, Adresse: Karlstraße 94, 40210 Düsseldorf

Café Buur, Berger Str. 65, 60316 Frankfurt am Main

