A61: Geisterfahrer kracht frontal in LKW – und haut zu Fuß ab

Nach dem Zusammenstoß mit einem Sattelzug auf der A61 zwischen der Anschlussstelle und dem Autobahndreieck Jackerath (NRW) suchen Einsatzkräfte der Autobahn- und der Bereitschaftspolizei nach dem Fahrer eines beteiligten BMW. Bei der direkt eingeleiteten Fahndung nach dem Flüchtigen war zudem ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Dem etwa 20-35 Jahre alten Gesuchten wird vorgeworfen, den Unfallwagen auf der Theodor-Heuss-Straße in Kerpen entwendet zu haben.

Nach ersten Erkenntnissen war der Autofahrer gegen 10.30 Uhr in der Auffahrt der Anschlussstelle Jackerath entgegen der Fahrtrichtung unterwegs und mit dem entgegenkommenden Sattelzug (Fahrer: 34) frontal kollidiert. Nach dem Zusammenstoß soll der Mann aus dem Wrack des BMW geklettert und eine Böschung neben der Autobahn herunter gelaufen sein. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und dem vorausgegangen Diebstahl des BMW in Kerpen dauern aktuell noch an.

Das könnte dich auch interessieren: