Das sind die Veranstaltungs-Highlights rund um den Internationalen Frauentag in NRW

Der 8. März gehört den Frauen, denn an diesem Datum wird der Weltfrauentag gefeiert. Er soll auf die Rolle der Frau in der Gesellschaft und die Gleichberechtigung aller Geschlechter aufmerksam machen.

In diesem Rahmen bieten Städte, Institutionen, Vereine und Verbände vielfältige Programme und Aktionen an. Die spannendsten haben wir hier für euch zusammengestellt.

Der Internationale Frauentag in Düsseldorf

Internationaler Frauentag — „Ein Herz sich erfinden“

Am Heinrich-Heine-Institut gibt es was auf die Ohren: Maximilian Hildebrand verbindet mit seinem Ensemble in „Ein Herz sich erfinden“ Texte aus dem Roman „Banatsko“ der vielfach ausgezeichneten Schriftstellerin und Übersetzerin Esther Kinsky mit Musik des ungarischen Komponisten Béla Bartók. Begleitet wird er dabei auf der Violine von Gunda Gottschalk und mit dem Synthesizer von Christian Lorenzen.

Wo: Heinrich-Heine-Institut, Bilker Straße 12-14, 40213 Düsseldorf

Wann: 8. März, 19 Uhr

>>Sky will weiblicher werden: Sender sucht „händeringend“ Sport-Reporterinnen<<

Chai & Revolution — Vol. 3: Körper und Selbstbestimmung

Im D’haus findet die Veranstaltung „Chai & Revolution Vol.3“ statt. Im Rahmen des Events wird ein Safer Space für FLINTA-Personen (Frauen, Lesben, inter, nicht-binär, trans, agender) geschaffen, in dem sich in entspannter Atmosphäre über feministische Themen ausgetauscht werden kann.

Nach dem Safer Space bietet die Veranstaltung die Möglichkeit, Poesie, Musik und weitere Performances mit anderen zu teilen. Eine vorherige Anmeldung von Programmpunkten ist auf der Instagram-Page @micozu_ oder per Mail an [email protected] möglich, es gibt aber auch Raum für spontane Beiträge.

Wo: Düsseldorfer Schauspielhaus, Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf

Wann: 8. März, ab 18 Uhr

>>Streik in NRW: Zahlreiche Kitas bleiben heute geschlossen<<

Landeskundgebung zum Internationalen Frauentag

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) NRW ruft in der Düsseldorfer City zu einer Kundgebung für internationales Frauenrecht auf. Mit dabei sein wird Josefine Paul, Ministerin für Kinder, Jugend, Familie und Gleichstellung, die im Gespräch mit Anja Weber, der DGB-Vorsitzenden von NRW, für Fragen und Antworten bereitstehen wird. Aufgelockert wird die Veranstaltung durch Sketche der Stand-up Comedian und Kabarettistin Senay Duzcu.

Wo: Shadowplatz, 40212 Düsseldorf

Wann: 10. März, 16 Uhr

„Frauen an Bord“: Öffentliche Führung im SchifffahrtMuseum

Unter den Kapitänen auf den Rheinschiffen finden sich immer mehr Frauen. Doch auch schon in vergangenen Zeiten waren Frauen oft an Bord und tatkräftig im Arbeitsalltag auf der See eingebunden. Welche Aufgaben sie übernahmen und welchen Herausforderungen sie sich in dem männerdominierten Beruf stellen müssen, erfahren Interessierte bei einer Führung durch das SchifffahrtMuseum in der Düsseldorfer Altstadt.

Wo: SchifffahrtMuseum, Burgplatz 30, 40213 Düsseldorf

Wann: 12. März, 15 Uhr

Veranstaltungen zum Frauentag in Dortmund

Programm zum Internationalen Frauentag des Dortmunder U

In Dortmund finden mehrere spannende Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag statt.

Den Start macht eine kleine Walking Tour durch die Innenstadt. Im Fokus stehen hier Orte, an denen sich Schicksale von damals und Fragen von heute zu den Themen Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit ablesen lassen. Um etwas Abwechslung in die Tour zu bringen, werden unter anderem Tools wie die App ActionBound eingebunden.

Am Abend erwartet Besucherinnen und Besucher im Dortmunder U eine Podiumsdiskussion mit Frauen aus der Dortmunder Kulturszene. Das Publikum erfährt in einem moderierten Gespräch mehr über ihre Werdegänge, lernt ihre Tätigkeitsfelder kennen und erhält einen Einblick in ihre (feministischen) Visionen und Ziele.

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion folgt die Verleihung des Dr. Edith Peritz-Preises für besonders Engagement in der Gleichstellungsarbeit. Beendet wird der Abend im Dortmunder Kulturtreff mit einen Mut- und Mittmachvortrag, der das Selbstbewusstsein von Frauen stärken soll.

Wo: Dortmunder U, Leonie-Reygers-Terrasse, 44137 Dortmund

Wann: Ab 16 Uhr

Jin, Jiyan, Azadî! Frau. Leben. Freiheit

Nicht nur in feministischen Kreisen sorgte der Tod der 22-jährigen Jina Amini, die im September 2022 wegen eines vermeintlichen Verstoßes gegen die strengen Kleidervorschriften von der iranischen Sittenpolizei inhaftiert wurde, für großes Aufsehen. Im Gegenteil: Ihr Fall sorgte international für eine große Welle an Frauenprotesten.

Zum Internationalen Frauentag veranstaltet die Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Politik in Kooperation mit dem Bund der Alevitischen Jugendlichen in NRW (BDAJ NRW) eine Podiumsdiskussion mit Experten zu den Themen Frauenrechte, Menschenrechte sowie den Auswirkungen von politisch-religiösen Fundamentalismus auf die Demokratie und demokratische Werte.

Wo: Geschwister-Scholl-Straße 33, 44135 Dortmund

Wann: 8. März, 17-20 Uhr

4. Deutsches Mädchenchorfestival zum Weltfrauentag

Anlässlich des Weltfrauentags präsentiert die Chorakademie am Konzerthaus Dortmund zum vierten Mal das große #SidebySide-Mädchenchorfestival. Renommierte Mädchenchöre aus ganz Deutschland werden dann aufeinandertreffen und sich zu den aktuellen Herausforderungen an junge Sängerinnen austauschen. Ihr Gesangtalent stellen sie während eines großen Abschlusskonzertes unter Beweis.

Wann: 17.-19. März

Wo: Konzerthaus Dortmund, Brückstraße 2144135 Dortmund

Angebote zum Internationalen Frauentag in Köln

Feministischer Kampftag

Die Linke ruft Mitglieder und Interessierte zum internationalen feministischen Kampftag auf. Die Demo beginnt mit einer Auftaktkundgebung in der Kölner City und endet nach einer gemeinsamen Zugfahrt mit einem Ausklang im Linken Zentrum in Düsseldorf bei warmem Essen und Musik.

Wo: Roncalliplatz, 50667 Köln

Wann: 8. März, 17 Uhr

>>Weltfrauentag: Fünffach-Mutter wird erste Branddirektorin der Kölner Feuerwehr<<

Give her(a) Voice

Das junge Kölner Frauen-Netzwerk „The Hera Club“ bietet Female Artists am Weltfrauentag eine Bühne. Egal, ob Gesang, Poetry, Comedy oder Speech: Besucherinnen und Besucher erwartet ein buntes Programm mit viel Energie und Talent. Moderiert und angeheizt wird die Veranstaltung von Comedian Mademoiselle Nicolette.

Wann: 8. März, 19 Uhr

Wo: YUCA, Bartholomäus-Schink-Straße 6550825 Köln

Feierlichkeiten zum Internationalen Frauentag am Samstag

Für alle, die diesen Mittwoch schon verplant sind, bietet die Stadt Köln auch am Wochenende Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag an. So laden Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Köln, Bettina Mötting, sowie das „Aktionsbündnis IFT“ zu einem bunten Programm ein.

Besucherinnen und Besucher können sich auf künstlerische Darbietungen Kölner Musikerinnen, zahlreiche Workshops, Fachvorträge und vielem mehr freuen. Für den kleinen Hunger stehen im „Netzwerk-Café“ Kaffee und Kuchen bereit.

Zudem wird im Rahmen der Feierlichkeiten im Lichthof im Spanischen Bau um 14.30 Uhr die Ausstellung „Was ich anhabe…“ von Beatrix Wilmes eröffnet. Diese kann vom 11. bis 25. März 2023 zu den offiziellen Öffnungszeiten besucht werden.

Wo: Gürzenich, Martinstraße 29-37, 50667 Köln

Wann: 11. März, ab 14 Uhr

>>Weltfrauentag in Köln: Feministinnen legen Straßenverkehr lahm<<