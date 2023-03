Auswertung zeigt: In diesen NRW-Städten leben die schlechtesten Autofahrer

Generell hält sich gerne jeder für den besten Autofahrer. Und Witze bezüglich Kennzeichen existieren sicher nicht nur am Niederrhein, wo das Viersener Kennzeichen VIE gerne mal als Abkürzung für „Vollidiot im Einsatz“ missbraucht wird.

Jetzt aber hat eine App über Fahrerbewertungen Licht ins Dunkel bringen können, wo in Nordrhein-Westfalen denn nun die wirklich schlechtesten Autofahrer unterwegs sind. Die App „Fahrerbewertung“ zeigt dabei, dass zwei Städte im Ruhrgebiet das Ranking deutlich anführen.

Autofahrer in NRW: Dortmund und Duisburg Schlusslichter

Demnach sind Autofahrer aus Dortmund und Duisburg die angeblich Schlechtesten in Nordrhein-Westfalen. Laut der App-Entwickler wurden in den vergangenen neun Jahren Daten aus über 1,2 Millionen Bewertungen gesammelt. Anhand des Kennzeichens können User ihre Bewertungen über die übrigen Straßenverkehrsteilnehmer abgeben. Hier kam es teilweise zu erstaunlichen Ergebnissen.

Mit Hilfe der App konnten Statistiken anhand der gemeldeten Nummernschilder erstellt werden. Ziel ist es, mehr Rücksicht im Verkehr bei allen Verkehrsteilnehmern herzustellen und auf Probleme hinzuweisen. Das Ergebnis hat gezeigt, dass die beiden Ruhr-Metropolen offenbar mit vielen Problemfällen auf den Straßen zu kämpfen haben.

Dabei sind Duisburg und Dortmund nicht nur in NRW berüchtigt, sondern in ganz Deutschland auf den hintersten Plätzen. So kommt Dortmund auf eine Durchschnittbewertung von 4,5, Duisburg erreicht 4,6, was in beiden Fällen so gerade noch ein „ausreichend“ ist. Lediglich Mindelheim im Unterallgäu unterbietet die Leistung und kommt auf eine 5,2 als bundesweit schlechteste Autofahrer-Stadt.

Autofahrer in NRW: Viele Raser in Dortmund unterwegs

In Dortmund sind es vor allem Raser, die den übrigen Verkehrsteilnehmern negativ auffallen. So entfielen 62 Prozent aller Bewertungen in der Stadt auf die Geschwindigkeitsrowdys. Daneben werden auch Drängelei, falsches Parken und über gelbe Ampeln fahren stark bemängelt. Dagegen finden „umsichtiges Fahren“ (11 Prozent) und freundlich Platz lassen (4 Prozent) nur wenig Aufmerksamkeit.

Wie es anders geht, zeigt beispielsweise die Stadt Tirschenreuth in der Oberpfalz. Demnach sind hier besonders viele Autofahrer besonders rücksichtsvoll im Straßenverkehr unterwegs, weshalb insgesamt die Note 2,1 für die Ortschaft zusammenkommt. Als beste Städte in Nordrhein-Westfalen schneiden immerhin noch Hagen, Unna und Bochum mit „befriedigend“ ab.

Die besten und die schlechtesten Autofahrer in NRW:

Bochum (3,0)

Unna (3,6)

Hagen (3,7)

Recklinghausen (4,1)

Gelsenkirchen (4,2)

Dortmund (4,5)

Duisburg (4,6)

Allerdings sollten die Daten der App mit Vorsicht genossen werden, denn für die App selbst werden teils noch ältere Kennzeichen gelistet, die es schon nicht mehr gibt. Auch gibt es laut App-Store schon länger kein Update mehr für die Software. Darüber hinaus sind die Bewertungen natürlich alles andere als objektiv.