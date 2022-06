Hürth: 18-Jähriger stirbt nach Rettung aus Otto-Maigler-See im Krankenhaus

Bade-Drama am Hitze-Wochenende: Am Samstag verschwindet plötzlich ein 18-Jähriger im Otto-Maigler-See in Hürth bei Köln. Rettungstaucher und Rettungskräfte bergen den Mann etwa eine Stunde später. Doch im Krankenhaus erliegt er seinen laut Uniklinik Köln „erheblichen Verletzungen“.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem Badeunfall aus. Zeugen hatten laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Köln und der Polizei am Nachmittag gegen 15.30 Uhr beobachtet, wie der Mann im Badesee unterging und nicht wieder auftauchte. Nach der Bergung brachte Fachpersonal des Rettungsdienstes den Patienten unter Reanimation in die Uniklinik Köln, wo er trotz intensivmedizinischer Betreuung noch am Nachmittag verstarb.

Derzeit liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor, sodass die Ermittler von einem tragischen Badeunfall ausgehen.

mit dpa