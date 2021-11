Hospitalisierungsrate in NRW: So hoch ist der Wert heute

Die Inzidenz hat (vorerst?) ausgedient. Neuer Richtwert für die Corona-Maßnahmen in Deutschland ist die Hospitalisierungsrate. Hier erfahrt ihr, wie hoch der Wert in NRW zurzeit ist.

NRW: Aktuelle Hospitalisierungsrate

7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz : 4,03

: 4,03 Anteil von Covid-19-Patienten an verfügbaren Intensivbetten: 9,68 %

Quellen: Gesundheitsämter und DIVI-Intensivregister, Berechnung: LZG.NRW

Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Corona-Infizierte pro 100.000 Menschen in den vergangenen sieben Tagen ins Krankenhaus kamen. Seit November 2021 sind die Corona-Regeln an den Hospitalisierungswert gekoppelt.

Im am 18. November von Bund und Ländern novellierten Infektionsschutzgesetz sind drei Hospitalisierungs-Schwellenwerte entscheidend: 3, 6 und 9. Liegt die Rate über 3, tritt 2G in Kraft, bei über 6 kommt 2G plus – dann müssen Geimpfte und Genesene zusätzlich ein negatives Testergebnis vorweisen können. Spätestens bei Überschreiten des Schwellenwerts von 9 sollen die Länder dann von weitergehenden Beschränkungen Gebrauch machen. Denkbar sind dann etwa Kontaktbeschränkungen oder Einschränkungen und Verbote von Veranstaltungen.

