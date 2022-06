Hilden: Unfassbares Bild! Kriminelle nehmen parkenden 3er-BMW komplett auseinander

Der Anblick dieses 3er-BMW macht erst einmal fassungslos. Da können wir uns gar nicht vorstellen, wie es dem Besitzer des Fahrzeuges ging, als er zum ersten Mal gesehen hat, was mit seinem Auto gemacht wurde. In der Nacht zum Samstag haben sich in Hilden offenbar einige Kriminelle an dem Wagen „ausgetobt“ und für einen Schaden im fünfstelligen Bereich gesorgt.

Für gewöhnlich sind Park-and-Ride-Parkplätze nicht zentral im Stadtgeschehen gelegen und dadurch ist es an den Orten gerne mal etwas ruhiger. Dass Kriminelle offenbar aber derart ungestört waren, dass sie einen Diebstahl eines solchen Ausmaßes ausüben können, das überrascht. Von einem 3er-BMW, der an einem solchen Park-and-Ride geparkt wurde, ist jedenfalls nicht mehr viel übrig.

Wurde der Motorraum mit Flex durchgetrennt?

Passanten wurden am frühen Samstagmorgen darauf aufmerksam, dass vieles an dem Wagen fehlte. Daraufhin informierten sie die Polizei. Die Beamten mussten dann feststellen, woran sich die Täter bedient hatten. Vermutungen der Polizei zufolge waren sie sogar mit einer Flex unterwegs, weil sie auch Teile des Motorraumes abgebaut haben.

Zudem fehlten unter anderem Lenkrad, Navigationsgerät, die Armaturen, die Motorhaube und die Frontschürze des Wagens. Alles in allem wird mit einem Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro gerechnet. Gerade von dem Frontbereich des Wagens ist nicht mehr viel übrig. Das Opfer ist ein 22 Jahre alter Hildener, der den Wagen am Freitagabend dort abgestellt hatte und vermutlich nicht im schlimmsten Albtraum damit gerechnet hatte, dass am nächsten Morgen so etwas vorgefunden werden würde.

Allerdings suchen die Beamten noch nach den Tätern, von ihnen gibt es noch keine Spur. Drum ist die Meldung des Diebstahls auch mit der Bitte der Polizei verbunden, sich an die Beamten zu wenden. Das betrifft Personen, die in der Nacht vom Freitag auf Samstag im Bereich des Lindenplatzes in Hilden unterwegs waren. Die entsprechende Telefonnummer für Hinweise lautet 02103 898-6410.