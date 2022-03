NRW

Mann will Motorrad-Raser stoppen und wird totgefahren

9. März 2022

Zwei Motorradfahrer haben sich in Hiddenhausen (NRW) ein illegales Rennen geliefert. Sie hatten extra ihre Nummernschilder abgeklebt. Als ein Anwohner die Raser per Handzeichen stoppen will, wird er von einem der beiden Motorradfahrer gerammt. Während der 23 Jahre alte Raser mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, starb der 58 Jahre alte Anwohner bei dem Unfall.