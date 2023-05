Ruhrpottstadt mit Düsseldorf verwechselt: Helene Fischer mit peinlichem Versprecher

Kein Mensch ist fehlerfrei. Das musste Schlager-Star Helene Fischer nun am eigenen Leib erfahren. Am Dienstag (23. Mai) trat die 38-Jährige in der Oberhausener Rudolf-Weber-Arena auf und spielte vor über 9300 Fans ihre größten Hits. Doch dabei schien die Sängerin zwischendurch nicht ganz genau zu wissen, wo sie sich gerade befindet.

Wie die „WAZ“ berichtet, kam es zwischen den Songs zu einer kleinen Plauderei zwischen Helene Fischer und einem Fan in den vorderen Reihen. Dieser soll extra aus Österreich ins Ruhrgebiet angereist sein, um sein Idol zu live zu sehen. Der Schlager-Star darauf: „Mensch, wir kommen auch nach Wien. Warum fährst du bis nach Düsseldorf?“

Helene Fischer verwechselt Düsseldorf mit Oberhausen

Düsseldorf? Das Konzert fand doch in Oberhausen statt. Rund 28 Kilometer trennen beide Städte voneinander. Eine Verwechslung sollte da eigentlich ausgeschlossen sein. Laut „WAZ“ kam es daraufhin zu Tuscheleien und Murmeln im Saal. Diese fielen auch der Sängerin auf, die sich nun plötzlich selbst fragte: „Was habe ich gerade gesagt, wo ich bin?“

Helene Fischer: Weitere Auftritte der Sängerin in NRW

Doch der Patzer war schnell vergessen. Schließlich gab die Künstlerin drei Stunden lang alles, um ihren Fans einen perfekten Abend zu bieten und sang sich dabei durch Klassiker wie „Atemlos“, „Achterbahn“ oder „Nur mit dir“.

Bei einem Auftritt in Oberhausen wird es jedoch nicht bleiben. Auch an diesem Mittwoch (24. Mai), Freitag (26. Mai), Samstag (27. Mai) und Sonntag (28. Mai) tritt die Blondine in der Rudolf-Weber-Arena auf. Tickets für die Konzerte sind über den Ticketanbieter Eventim noch erhältlich und starten bei 69,90 Euro. Neben ihrem Stopp in Oberhausen wird der Schlager-Star unter anderem im August auch in der Kölner Lanxess-Arena spielen. Alle Infos zu ihren dortigen Auftritten haben wir hier für euch zusammengefasst.