Unwetterfront mit Schnee hat Köln erreicht – Busverkehr in Südwestfalen eingestellt

Heftige Schneefälle haben NRW erreicht. Besonders betroffen sind die Regionen, die südlich von Aachen, Köln, Olpe und Winterberg liegen. Aber auch in der Domstadt ist es mittlerweile weiß: Auf den Autobahnen herrscht dichtes Schneetreiben. Die Wetter-Warnung gilt zunächst bis Donnerstagmorgen um 9 Uhr.

Etwas weiter nördlich in Köln, Düsseldorf oder Wuppertal erwarten die Meteorologen nur noch 5 bis 15 Zentimeter Schnee. Noch weiter nördlich im Ruhrgebiet sei allenfalls mit leichtem Schneefall zu rechnen, das Münsterland und Ostwestfalen bekommen vermutlich gar nichts von dem Unwetter mit.

15.39 Uhr, Update: Streufahrzeug rutscht im Siegerland von eisglatter Straße

Bei der Ausführung seines Jobs ist ein Fahrer eines Streufahrzeugs im Siegerland in die Böschung gerutscht. Er musste mit einem Bagger herausgezogen werden. Mehr zu dem Unfall, lest ihr hier.

15.35 Uhr, Update: Busverkehr an Bergstrecken in Südwestfalen eingestellt

Wegen starken Schneefalls ist in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe der Busverkehr teilweise eingestellt worden. „Es werden keine Bergstrecken mehr befahren“, meldeten die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd im Mittwoch. „In den Tallagen wird der Verkehr so lange wie möglich aufrecht erhalten.“ Auch dort sei aber mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen. „Die Sicherheit von Fahrgästen, Fahrpersonal und anderer Verkehrsteilnehmer hat oberste Priorität“, betonten die Verkehrsbetriebe.

Laut Polizei hatten sich im Siegerland an mehreren Steigungen Lastwagen festgefahren. Der Streudienst habe die Fahrbahn aber dann von Schnee und Eis befreien können, so dass die Lastwagen ihre Fahrt fortsetzen konnten. Laut WDR waren auch im Bergischen Land erste Straßen nicht mehr befahrbar, Autos hingen an Steigungen fest.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt noch bis Donnerstagmorgen 9.00 Uhr für Gebiete südlich von Aachen, Köln, Olpe und Winterberg vor 15 bis 30 Zentimetern Schnee selbst in tiefer gelegenen Lagen. Örtlich könnten sogar bis zu 40 Zentimeter Schnee fallen.

15.21 Uhr, Update: Stadt Köln spricht Warnung aus

Die aktuelle Warnmeldung des Deutschen Wetterdienstes sagt noch bis zum Donnerstagvormittag, 18. Januar, in Köln stärkeren Schneefall von bis zu 15 Zentimeter voraus. Bei starkem Schneefall, insbesondere bei Nassschnee, sei bei den Bäumen mit Kronen- bzw. Astausbrüchen zu rechnen. Die Stadt Köln warne daher die Bevölkerung davor, Grünanlagen, Waldgebiete, Friedhöfe und Alleen zu betreten. Die Stadt behalte sich weiterhin, je nach aktueller Wetterlage vor, kurzfristig auch einzelne Sondergärten und Friedhöfe zu schließen. Bestattungen mit kurzer Verweildauer am Grab können aber wie geplant stattfinden.

13.44 Uhr, Update: Starker Schneefall in Köln – so haben sich die KVB vorbereitet

Der Schneefall hat bereits eingesetzt, bis zu 40 Zentimeter Neuschnee seien möglich – der DWD hat eine Unwetterwarnung herausgegeben. Bei der KVB gilt Winterdienst-Stufe 2 inklusive sogenannter „Bügelfahrten“ – man gibt sich vorbereitet. Das Notfall-Konzept sieht unter anderem 100 Mitarbeiter in einem Extra-Winterdienst vor. Bei Vereisungsgefahr fahren die Züge auch nachts weiter, um die Schienen und Oberleitungen zu schützen – eine Maßnahme, die auch als „Bügelfahrt“ bekannt ist.

Im Fokus der KVB stehen natürlich auch die Haltestellen: Hier muss frühzeitig geräumt werden, damit die Kunden weiter gefahrlos einsteigen können. Gleise und Weichen wollen ebenfalls vom Schneefall befreit werden. Für den Fall der Fälle habe man bereits ausreichend vorgesorgt, erklärte das Unternehmen gegenüber T-Online: „Im Betriebshof West in Braunsfeld und in einem Außenlager im Niehler Hafen lagern insgesamt 40 Tonnen Salz“. Weitere Vorräte, stolze 17 Tonnen, verteilen sich über Container, die an den Strecken deponiert sind.

Auch die Flotte ist beeindruckend: Insgesamt stehten der KVB sieben Winteranhänger und 15 Motorbesen mit Schneebürsten, zehn Schneefräsen sowie ein Radlader mit großer Reinigungsbürste zur Verfügung. Jetzt muss sich nur noch zeigen, wie schlimm es wirklich für die Domstadt kommt: Mit dem Übergang auf Winterdienst-Stufe 3 könne die Mitarbeiter-Zahl noch einmal erhöht werden.

12.10 Uhr, Update: So bereitet sich der Winterdienst auf das Schnee-Chaos vor

Die Winterdienste in NRW bereiten sich auf das Schlimmste vor: Umgestürzte Bäume, glatte Straßen und Unfälle werden erwartet. Wie die Räumungsdienste darauf reagieren wollen, könnt ihr hier nachlesen.

11.43 Uhr, Update: Unwetterfront hat jetzt NRW erreicht – hier geht es los

Die erwartete Unwetterfront mit Schnee und Glätte hat Nordrhein-Westfalen erreicht. In der Eifel setzte am späten Mittwochvormittag ganz leichter Regen ein, der auf den gefrorenen Böden schnell für eine gefährlich glatte Eisschicht sorgte. Allerdings hatten die Winterdienste etwa im Kreis Euskirchen vorsorglich so gründlich gestreut, dass es zunächst keine größeren Verkehrsprobleme auf den Straßen gab, wie ein dpa-Reporter berichtete.

9.51 Uhr, Update: ÖPNV und Flughafen bereiten sich auf Einschränkungen vor – was Reisende jetzt müssen

Am Mittwoch rechnet der Deutsche Wetterdienst mit unwetterartigem Schneefall im Süden von NRW. Busbetriebe, Bahn und Flughäfen treffen daher entsprechende Maßnahmen und warnen ihre Reisenden. Was Passagiere und Kunden am heutigen Tag beachten müssen, könnt ihr hier nachlesen.

9.42 Uhr, Update: NRW droht Schnee-Chaos – doch Wintersportregionen im Sauerland jubeln

Während das erwartete Schnee-Chaos am Mittwoch in NRW für die einen einer Hiobsbotschaft gleichkommt, freuen sich Wintersportregionen wie das Sauerland über den angekündigten Neuschnee. Welche Auswirkungen der angekündigte Schneefall auf Winterberg und Co. hat, könnt ihr hier nachlesen.

Heftiger Schneefall, kein Eisregen in NRW

Im Siegen-Wittgensteiner Land und im Hochsauerland werden bis Donnerstagmorgen binnen 24 Stunden 15 bis zu 25 Zentimeter Neuschnee erwartet, mancherorts könnten es sogar 35 Zentimeter sein. Nördlich der Linie Düsseldorf-Paderborn gibt es der Schätzung zufolge hingegen nur etwa einen Zentimeter Neuschnee.

>> Drohendes Schneechaos in NRW heute: In diesen Städten & Kreisen fällt Schule aus <<

Auslöser für die Wetterlage sei Tief Gertrud, das warme und feuchte Luft von der Biskaya nach Deutschland bringe, sagte eine Meteorologin in Essen. Hier trifft der Niederschlag dann auf kalte Luftmassen und fällt dadurch als Schnee vom Himmel. Anders als in anderen Bundesländern sei in Nordrhein-Westfalen aber nicht mit Eisregen zu rechnen.

Warnungen vor Schneefall auch über Warnapp Nina

In mehreren Kreisen im Süden Nordrhein-Westfalens hatten die Behörden schon im Vorfeld entschieden, dass es am Mittwoch keinen Präsenzunterricht an den Schulen geben soll – die Schulleiter sollen entscheiden, ob der Unterricht ganz ausfällt oder ob stattdessen Distanzunterricht stattfindet.

>> Schulfrei wegen Schnee in NRW: Wann dürfen Schüler zuhause bleiben? <<

Auch auf dem Handy wurden viele Menschen auf den erwarteten heftigen Wintereinbruch hingewiesen. Die Behörden verschickten in der Nacht Meldungen, die etwa über die Warnapp Nina auf den Mobiltelefonen angezeigt wurden. Hingewiesen wurde auf die amtliche Unwetterwarnung vor starkem Schneefall im Süden Nordrhein-Westfalens.

„Straßen können stellenweise unpassierbar sein. Unter anderem können Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen“, mahnten die Behörden. Konkret appellierten sie: „Vermeiden Sie alle Autofahrten! Fahren Sie nur mit Winterausrüstung!“

