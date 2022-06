Hamminkeln: Radfahrerin wird von Zug erfasst und stirbt

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Dienstagabend im Kreis Wesel. Dabei starb eine Frau. Eine Radfahrerin ist in Hamminkeln von einem Zug erfasst worden und gestorben.

Die 44-Jährige überquerte am Dienstagabend einen Bahnübergang im Kreis Wesel an der Bahnstrecke Wesel–Bocholt und übersah dabei einen Zug, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte.

Daraufhin kam es zum Zusammenprall. Die Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Die Bahnstrecke wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

dpa