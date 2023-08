Hagel, Regen und teils kräftige Gewitter: DWD mit ungemütlicher Wettervorhersage für NRW

In Nordrhein-Westfalen bleibt das Wetter auch in den nächsten Tagen regnerisch und trüb. So komme es nach ersten Schauern am Vormittag ab dem Mittwochnachmittag und -abend (2. August) zu mitunter kräftigem Gewitter mit Starkregen und kleinerem Hagel, gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) bekannt. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 22 Grad, in Hochlagen bei 14 bis 17 Grad. Hinzu komme mäßiger bis frischer Wind mit teilweise starken und im Bergland auch stürmischen Böen.

Am Donnerstag (3. August) regne es weiter – auch Gewitter seien vereinzelt nicht auszuschließen, teilte der DWD mit. Die Temperaturen liegen bei maximal 18 bis 21 Grad und im Hochsauerland bei circa 15 Grad. Dazu wehe ein mäßiger bis frischer Wind mit lokal starken, teils stürmischen Böen, der jedoch nachmittags deutlich nachlasse.

Am Freitag (4. August) kommt es laut Vorhersage ab dem Mittag örtlich zu Regen sowie einzelnen Gewittern. Das Thermometer zeigt Höchstwerte von 19 bis 22 Grad und in den höheren Lagen 15 bis 18 Grad. Dazu komme ein zuerst schwacher, dann im Tagesverlauf größtenteils mäßiger Wind, der sich bei Gewittern laut DWD teilweise auch zu starken Böen steigere.

dpa