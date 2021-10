Bei der Kollision eines Großraumtaxis mit einem Traktor in Steinfurt sind fünf Schüler und der Taxifahrer verletzt worden, die meisten schwer.

So war eine 16-Jährige in dem Fahrzeug eingeklemmt worden, musste befreit und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Großraumtaxi war am Dienstagmittag auf dem Heimweg von der Schule auf einem landwirtschaftlichen Weg an einer Kreuzung mit dem von rechts kommenden Traktor-Gespann zusammengestoßen.

Durch den Aufprall schleuderte das Taxi gegen einen Baum. Auch der Taxifahrer, zwei Jungen (9 und 16) und ein weiteres Mädchen (16) kamen verletzt ins Krankenhaus.

Ein elf Jahre alter Junge konnte nach der Behandlung direkt wieder nach Hause. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallgeschehen dauerten an.