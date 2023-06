Graues Wetter und Regen in NRW erwartet

Das Sommerwetter hat sich fürs Erste verabschiedet. Denn in den kommenden Tagen soll es in Nordrhein-Westfalen vielerorts grau und teils regnerisch werden. In der Westhälfte des Landes wird es am Mittwoch stark bewölkt bei leichten Niederschlägen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Im Osten NRWs zieht im Tagesverlauf zwar auch eine dichte Wolkendecke auf, dabei bleibt es aber meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 24 Grad. Zum Abend hin ist mit Auflockerungen zu rechnen.

Am Donnerstag erwarten die Meteorologen weiterhin viele Wolken und Regen. Nachmittags ziehen aus dem Nordwesten Schauer und einzelne kräftige Gewitter mit örtlichem Starkregen auf, hieß es. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 27 Grad an. Auch in der Nacht kann es zeitweise kräftig regnen und gewittern.

Am Freitag erwartet der DWD im Südosten zunächst ähnliches Wetter. Im Laufe des Tages sollen die Niederschläge abziehen. Im Nordosten des Landes bleibt es größtenteils trocken. Maximal steigen die Temperaturen auf 22 bis 24 Grad.

dpa