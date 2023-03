Gewitterstimmung in NRW: Der Frühling lässt noch auf sich warten

Das Frühlingswetter lässt in Nordrhein-Westfalen noch auf sich warten. Ein Tiefdruckgebiet im Nordatlantik sorge in den kommenden Tagen für wechselhaftes Wetter, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag.

>> Düsseldorf im Blütenrausch: So schön blühen die Wiesen in der Stadt am Rhein <<

Wetter in NRW am Donnerstag: Schauer bei 13 bis 16 Grad

Bereits am Donnerstag komme es in NRW immer wieder zu einzelnen Schauern, dazu gebe es Windböen im Flachland und stürmische Böen im Bergland. Die Höchstwerte betragen voraussichtlich 13 bis 16 Grad sowie im Hochsauerland ungefähr 9 Grad. Nach einer kurzen Beruhigung am Donnerstagabend soll der Wind über Nacht wieder zunehmen. Dazu fällt den Angaben zufolge kräftiger Regen.

>> Zeitumstellung am Sonntag: Ab wann gilt Sommerzeit? So wird die Uhr gestellt! <<

Wetter in NRW am Freitag: Ungemütlicher Wetter-Cocktail

Am Freitag soll es durch einen Mix aus Sonnenschein, Wolken und Regen meist ungemütlich werden. Nachmittags könne es vereinzelt zu Gewittern kommen. Es gibt nach Angaben des Meteorologen abermals Windböen im Flachland und stürmische Böen im Bergland.

>> Wochenende in Düsseldorf: Konzerte, Partys, Kunst und Flohmärkte – unsere Tipps <<

Wetter in NRW: Ausblick auf das Wochenende trübe – Temperaturen sinken

Unterdessen zeigt das Thermometer zum Wochenende wohl 13 bis 17 Grad und im Bergland bis zu 10 Grad an. Auch der Samstag bringt wohl Schauer, vereinzelt könne es gewittern. Der Wind frischt demnach etwas auf, so dass es auch im Tiefland zu stürmischen Böen kommen soll. Die Temperaturen sinken derweil voraussichtlich auf höchstens 9 bis 13 Grad sowie im Bergland auf 5 bis 8 Grad.

>> Wochenende in Köln: Trödel, Partys, Ausstellung – die Tipps <<

dpa