Gewitter und Hagel am Samstag in NRW

Es bleibt durchwachsen in Nordrhein-Westfalen. In NRW müssen sich die Menschen am Samstag gegen Regenschauer und Gewitter wappnen. Schon am Vormittag kann es zu Schauern und teilweise gewittrigem Regen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag verschlechtert sich die Lage. Örtlich ist mit Gewittern und Starkregen zu rechnen. Auch Hagel und starke Windböen sagen die Meteorologen voraus. Am Abend beruhigt sich das Wetter. Laut den Meteorologen nimmt dann die Gewitterwahrscheinlichkeit ab.

Die Temperaturen erreichen am Samstag maximal 24 Grad, in Hochlagen etwa 20 Grad. Die Nacht soll trocken bleiben. Am Sonntag wird das Wetter laut DWD wechselhaft. Die Menschen in NRW müssen vereinzelt mit Schauern rechnen, bei Höchstwerten um die 22 Grad.

dpa