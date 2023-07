Gewitter, Schauer, Sturmböen: Düstere Wettervorhersage für NRW

Zum Endspurt der Sommerferien müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf durchwachsenes Wetter einstellen. Am Montag (24. Juli) sind den gesamtem Tag über Schauer und Gewitter mit Starkregen möglich, lokale Unwetter seien nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vereinzelt kann es bei Schauern und Gewittern Sturmböen geben. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 bis 24 Grad. In der Nacht bleibt es stellenweise nass.

Am Dienstag (25. Juli) gibt es im Norden einen Mix aus Sonne und Wolken und nur ein geringes Schauerrisiko, hieß es weiter. Im Süden bleibt es stark bewölkt, bis zum Mittag kann es zeitweise Regen geben. Im Tagesverlauf gibt es Auflockerungen und nur noch ein geringes Schauerrisiko. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 21 Grad. Am Mittwoch wird es demnach bewölkt, im Tagesverlauf können Schauer und Gewitter auftreten, so der DWD. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 21 Grad.

dpa