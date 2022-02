Gelsenkirchen: Fahrschüler fährt Gaszapfsäule um – Explosionsgefahr

Ein Fahrschüler hat einen heftigen Unfall auf einer Tankstelle in Gelsenkirchen verursacht. Der junge Mann rauschte mit dem Auto gegen eine Gaszapfsäule. Es herrschte Explosionsgefahr.

Ein Fahrschüler rauschte mit dem Auto an einer Tankstelle in Gelsenkirchen in eine Zapfsäule. Foto: -/Feuerwehr Gelsenkirchen/dpa