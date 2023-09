„Ganz schnell wieder Geschichte“ – droht dem Deutschlandticket schon 2024 ein Ende?

Das Deutschlandticket steht für das erfolgreichste Ticketmodell, was das ÖPNV-Angebot in Deutschland je her gab. Doch NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) warnt nun vor einem Aus des Deutschlandtickets. Grund ist ein Finanzstreit der Länder mit dem Bund.

Kostenstreit mit Bund gefährdet Deutschlandticket

„Wenn jetzt nicht sehr zeitnah beim Deutschlandticket eine Lösung gefunden wird, dann ist das, was wir alle als das erfolgreichste Ticketmodell in der ÖPNV-Geschichte zu Recht feiern und was wirklich auch ein Riesenfortschritt ist, auch ganz schnell wieder Geschichte“, sagte Krischer der Deutschen Presse-Agentur.

Das Deutschlandticket ist ein monatlich kündbares Abo für den Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland. Es kostet 49 Euro im Monat und gilt für Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Regionalbahnen.

Bund und Länder hatten sich im vergangenen Jahr auf eine Finanzierung des Deutschlandtickets bis 2025 geeinigt. Im ersten Jahr sollen mögliche Mehrkosten zur Hälfte geteilt werden. Ab 2024 ist eine „Nachschusspflicht“ des Bundes allerdings offen.

Verkehrsministerkonferenz am Donnerstag

Am Donnerstag findet eine digitale Sondersitzung der Verkehrsministerkonferenz von Bund und Ländern statt. Dort wollen die Länder eine gemeinsame Haltung zur Finanzierung des Deutschlandtickets beschließen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sei natürlich auch eingeladen. „Eine Zu- oder Absage liegt uns aber bisher nicht vor.“

