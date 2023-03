Frühlingsanfang in NRW: Bis zu 18 Grad – neue Woche startet mit Gewittern

Am Montag ist kalendarischer Frühlingsbeginn. Trotzdem erwartet den Menschen in Nordrhein-Westfalen ein wechselhaftes Wetter bevor. Schon am Samstagnachmittag zog aus Westen Gewitter und Windböen von bis zu 60 Kilometer pro Stunde herein. Die neue Woche startet mit milden Temperaturen und Gewittern.

Wetter in NRW: So wird das Wetter am Sonntag

Die Bewölkung soll sich laut den Prognosen in der Nacht zum Sonntag weiter verdichten, so dass es am ganzen Tag Regenschauer und vereinzelt Gewitter gibt. Die Temperaturen sind bei bis zu 16 Grad Celsius am Tag frühlingshaft.

Wetter in NRW: Frühlingsanfang wird mit 18 Grad Willkommen geheißen

Am Montag und Dienstag regnet es bei starker Bewölkung nur gebietsweise. Die Temperaturen können laut DWD auf 18 Grad ansteigen. In der Nacht zum Dienstag stark bewölkt und neben längeren niederschlagsfreien Abschnitten gelegentlich etwas Regen. Im Bergland kann es auf bis 3 Grad abkühlen.

Wetter in NRW: Dienstag bewölkt und 15 Grad

Am Dienstag meldet der DWD ein stark bewölkter Himmel und zeitweise Regen voraus. Die Temperaturen klettern auf 12 bis 15, in höheren Lagen 9 Grad. Anfangs weht ein schwacher Wind um Süd, im Tagesverlauf mäßiger Wind aus Südwest. In der Nacht zum Mittwoch ist es wechselnd bewölkt und meist niederschlagsfrei. In Hochlagen kann es auf bis 3 Grad abkühlen.

dpa