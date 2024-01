Frische Brötchen an Neujahr: Haben Bäcker in NRW heute am 1. Januar 2024 geöffnet?

Nach einer durchzechten Silvesternacht ist das Verlangen nach frischen, knackigen und noch warmen Brötchen und anderen Leckereien aus der Bäckerei groß. Doch haben diese überhaupt an Neujahr in NRW geöffnet?

Haben Bäckereien am 1. Januar 2024 in NRW geöffnet?

Der 1. Januar ist gesetzlicher Feiertag. In NRW greift an diesen Tagen das sogenannte Ladenöffnungsgesetz. Während Supermärkte und Discounter an Feiertagen wie Neujahr geschlossen haben müssen, dürfen bestimmte Geschäfte unter geregelten Auflagen öffnen. So dürfen beispielsweise Blumenläden, Bäckereien oder auch Hofläden an Feiertagen für fünf Stunden öffnen.

Hier haben die Bäckereien am 1. Januar 2024 geöffnet

Wer in der Nähe eines größeren Bahnhofs wohnt, hat in diesem Fall Glück. Denn Bäckerei-Filialen in Bahnhöfen oder Flughäfen dürfen an Feiertagen wie Neujahr sogar ganztägig frische Brötchen anbieten. Aber auch bei Tankstellen oder im Kiosk könnt ihr euer Glück versuchen. Das liegt daran, dass die Regelungen des NRW-Ladenöffnungsgesetzes hier nicht gelten.

Öffnungszeiten der Bäcker am 1. Januar

Allerdings kann es von Bäckerei zu Bäckerei unterschiedliche Öffnungszeiten geben. Daher ist es immer besser, sich vorher beim Lieblingsbäcker zu erkundigen. Schließlich sind viele Bäckereien familiengeführt und so könnten einige Betriebe diese Zeit für einen Urlaub nutzen.

Falls ihr noch auf der Suche nach den besten Bäckereien in eurer Nähe seid, haben wir für euch die besten Traditionsbäcker in Düsseldorf und die besten Bäckereien in Köln zusammengestellt.

Öffnungszeiten an Silvester in NRW: Wie lange haben Supermärkte am 31.12. geöffnet?

Der Silvester ist zwar kein Feiertag, aber dennoch ein Tag, an dem die Läden zu anderen Zeiten als gewohnt geöffnet haben. Eigentlich. Da der diesjährige Silvester auf einen Sonntag fällt, haben die Läden und Supermärkte am 31. Dezember 2023 geschlossen. Hier findet ihr alle Infos zu den Geschäftszeiten an Silvester 2023 in NRW.