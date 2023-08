Zeltfestival Ruhr 2023 startet heute mit Michael Patrick Kelly – alle Infos zum Festival in Bochum

Nachdem zuletzt mehr als 140.000 Besucher zum Zeltfestival Ruhr gepilgert sind, sagen die Veranstalter für die 14. Ausgabe des beliebten Festivals am Kemnader See ähnlich gute Aussichten voraus. Wir verraten, was und wer euch in diesem Jahr seit dem 18. August 2023 erwartet.

Zeltfestival Ruhr 2023: Wann findet das Festival statt?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Zeltfestival Ruhr (@zfr_bochum)

Während dem 18. August bis 3. September 2023 sind die drei imposanten, weißen Eventzelte auf dem bekannten Areal ein weiteres Mal gehisst. Auch die Programmgestaltung für das 14. Zeltfestival Ruhr sorgt für ein buntes Line-up 2023.

Insgesamt wird das Programm rund 35 Abendveranstaltungen, 42 Shows und verschiedene Kindervorstellungen und ein liebevoll kuratiertes Rahmenprogramm enthalten.

>> Juicy Beats 2023: 44.000 Besucher feierten im Westfalenpark in Dortmund <<

Line-up und Programm: Wer kommt heute zum Zeltfestival Ruhr 2023?

Freitag, 18. August 2023: Sportfreunde Stiller

Freitag, 18. August 2023: Michael Patrick Kelly (ausverkauft)

Freitag, 18. August 2023: Zauberer Kris!

Freitag, 18. August 2023: Rooftalk

Samstag, 19. August 2023: Marteria

Samstag, 19. August 2023: Tia Lou

Samstag, 19. August 2023: Wanda!

Samstag, 19. August 2023: Der kleine Rabe Socke (Familienprogramm)

Samstag, 19. August 2023: Zauberer Kris!

Sonntag, 20. August 2023: Alvaro Soler

Sonntag, 20. August 2023: Gerburg Jahnke

Sonntag, 20. August 2023: Chris Hopkins meets Scott Hamilton

Sonntag, 20. August 2023: Die Abenteuer von Mama Muh! (Familienprogramm)

Sonntag, 20. August 2023: Die Feuersteins

Sonntag, 20. August 2023: Zauberer Kris!

Montag, 21. August 2023: Torsten Sträter (ausverkauft)

Montag, 21. August 2023: Jochen Malmsheimer

Montag, 21. August 2023: Dean Newman & The Blues Bros

Montag, 21. August 2023: Immer Theater mit Danni

Montag, 21. August 2023: Zauberer Kris!

Dienstag, 22. August 2023: Torsten Sträter (erste Zusatzshow)

Dienstag, 22. August 2023: Jochen Malmsheimer (Zusatzshow)

Dienstag, 22. August 2023: Zauberer Kris!

Dienstag, 22. August 2023: Immer Theater mit Danni

Mittwoch, 23. August 2023: Nico Santos

Mittwoch, 23. August 2023: Mando Diao

Mittwoch, 23. August 2023: Benj Rose

Mittwoch, 23. August 2023: Zauberer Kris!

Donnerstag, 24. August 2023: Bosse

Donnerstag, 24. August 2023: Tokio Hotel

Donnerstag, 24. August 2023: Janou

Donnerstag, 24. August 2023: Zauberer Kris!

Freitag, 25. August 2023: Querbeat

Freitag, 25. August 2023: Max Gstettenbauer

Freitag, 25. August 2023: Sebastian Fitzek

Freitag, 25. August 2023: Jana Crämer & Batomae

Freitag, 25. August 2023: Zauberer Kris!

Samstag, 26. August 2023: Die Feisten!

Samstag, 26. August 2023: Sebastian Fitzek

Samstag, 26. August 2023: Sarah Connor

Samstag, 26. August 2023: Maren & Meritxell

Samstag, 26. August 2023: Michel in der Suppenschüssel (Familienprogram)

Samstag, 26. August 2023: Zauberer Kris!

Sonntag, 27. August 2023: Der kleine Rabe Socke (Familienprogramm)

Sonntag, 27. August 2023: Jo Hartmann

Sonntag, 27. August 2023: Immer Theater mit Danni

Sonntag, 27. August 2023: Element of Crime

Sonntag, 27. August 2023: ABC

Sonntag, 27. August 2023: Zauberer Kris!

Montag, 28. August 2023: Torsten Sträter (zweite Zusatzshow)

Montag, 28. August 2023: Zauberer Kris!

Montag, 28. August 2023: Von wegen Romeo

Dienstag, 29. August 2023: Michael Patrick Kelly (Zusatzshow)

Dienstag, 29. August 2023: Tocotronic

Dienstag, 29. August 2023: Zauberer Kris!

Dienstag, 29. August 2023: Los Gerlachos

Dienstag, 29. August 2023: Michael Patrick Kelly (Zusatzshow)

Mittwoch, 30. August 2023: Thomas D & The KBCS

Mittwoch, 30. August 2023: Alvaro Soler

Mittwoch, 30. August 2023: Zauberer Kris!

Mittwoch, 30. August 2023: Immer Theater mit Danni

Donnerstag, 31. August 2023: Danger Dan

Donnerstag, 31. August 2023: Udo Klopke

Donnerstag, 31. August 2023: Anneke van Giersbergen: Kate Bush-Hommage

Donnerstag, 31. August 2023: Zauberer Kris!

Freitag, 1. September 2023: Clueso

Freitag, 1. September 2023: Pawel Popolski

Freitag, 1. September 2023: Sunkvitka

Freitag, 1. September 2023: Zauberer Kris!

Samstag, 2. September 2023: Ayliva (ausverkauft)

Samstag, 2. September 2023: Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

Samstag, 2. September 2023: Frank Goosen (Zusatzshow)

Samstag, 2. September 2023: Volker Rosin

Samstag, 2. September 2023: Susanna Keye & Band

Samstag, 2. September 2023: Zauberer Kris!

Sonntag, 3. September 2023: Volker Rosin (Zusatzshow)

Sonntag, 3. September 2023: Trettmann

Sonntag, 3. September 2023: Dunja Hayali

Sonntag, 3. September 2023: Mambo Kurt

Sonntag, 3. September 2023: Frank Goosen

Sonntag, 3. September 2023: Zauberer Kris!

Zeltfestival Ruhr 2023: Gibt es noch Tickets?

Tickets sind an allen Vorverkaufsstellen, online oder unter der Tickethotline „0180 500 42 22“ erhältlich. Preislich liegen die meisten Auftritte zwischen 35 und 55 Euro.

Erstmals gibt es in diesem Jahr auch die sogenannten „ZfR-Walk-in“-Tickets. Diese könnt ihr einzeln für jeden der 17 Veranstaltungstage buchen zum Preis von fünf Euro pro Person. Damit sollen die Wartezeiten am Einlass weiter verkürzt und der Zugang erleichtert werden. Wer weiter Tickets an der Abendkasse kaufen möchte, kann dies weiterhin für sieben Euro pro Karten tun.

Wer nicht genug vom Zeltfestival bekommt, kann auch die Dauerkarte kaufen. Diese ermöglicht einmal täglich den Zugang zum Festival für insgesamt 15 Euro.

Einige Ticketkontingente sind allerdings bereits vergriffen.

Noch auf der Suche nach weiteren Sommer-Highlights? Die besten Festivals 2023 in NRW findet ihr hier!

Wie viele Besucher kommen zum Zeltfestival Ruhr?

Zuletzt besuchten rund 140.000 Besucher das Zeltfestival Ruhr, nachdem man aufgrund von Corona zwei Jahre Pause einschieben musste.

>> Smag Sundance Festival 2023: Tickets, Stages, Line-up – die Infos <<

Wo findet das Zeltfestival Ruhr 2023 statt?

Das Zeltfestival Ruhr findet sich in der Nähe des Kemnader See zwischen Bochum und Witten, nur wenige Minuten von der A43 entfernt. Diese Adresse bringt euch hin: Hevener Str. 335 / Seestrasse, 44801 Bochum. Um das Gelände herum stehen mehrere große Parkplätze für euch bereit, preislich kosten diese meist um die 5 Euro. Weitere Informationen zur Anreise entnehmt ihr am besten der offiziellen Homepage.

Wann hat das Zeltfestival Ruhr 2023 geöffnet?

„Gelände/Gastronomie“

Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr

Samstag bis Sonntag von 12 bis 24 Uhr

„Markt der Möglichkeiten“

Montag bis Freitag von 17 bis 23 Uhr

Samstag bis Sonntag von 12 bis 23 Uhr

Zeltfestival Ruhr 2023: Details zu allen Künstlern und Acts

Trettmann beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von TRETTMANN (@realtrettmann)

Erstmalig beim Zeltfestival Ruhr ist Trettmann zu Gast: Im September wird er mit mit einem Mix aus Hip Hop, RnB und Dancelhall sein Zelt zum beben bringen. Der Vorverkauf für diesen Sommerabend startet nur wenige Tage vor dem Release seines neuen Albums, das gleichzeitig das letzte mit dem Produzentenduo KitschKrieg sein wird. So können sich Fans nicht nur auf zeitlose Lieblingssongs freuen, sondern auch auf neue Hits.

Thomas D & The KBCS beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Thomas D (@tdissoo)

Thomas D von den Fantastischen Vier hat eigentlich schon vieles erreicht und doch noch nicht genug. Nach unzähligen ausverkauften Shows, weit über fünf Millionen verkauften Platten und etlichen Auszeichnungen trägt er noch einen ganz eigenen Sound in sich und hat für diesen die perfekte Ergänzung gefunden. Gemeinsam mit der bis dato rein instrumentalen Band THE KBCS schafft er nochmal einen ganz neuen, tief gehenden Sound.

Chris Hopkins meets Scott Hamilton beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Im August erstrahlt das Zelt durch Chris Hopkins und Scott Hamilton in neuer musikalischer Farbe: „Swinging in Summertime, von New York bis Rio, von New Orleans bis Paris“, so heißt die neue Show. Durch das New Yorker Jazz-Age über Latin-Klänge bis hin zu Pariser Savoir-Vivre werden Besucher jeder Altersklasse vermutlich mit auf Zeitreise genommen.

ABC beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Die erfolgreiche New Wave Band der 80s, die auch heute noch zu verzaubern weiß, kommt im August in die weiße Zeltstadt. Mit ihrem Look of Love bringt die Pop-Band ABC die Bühne diesen Sommer zum strahlen.

>> San Hejmo Festival 2023: Line-Up, Campen, Tickets – alle Infos <<

Die Feisten! beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Die Feisten! funktionieren als Duo so gut wie auch ihre Mischung aus Gesang und Comedy. Die beiden Jungs im besten Alter feiern im August ihr Comeback beim Zeltfestival Ruhr und haben neue wie altbekannte Geschichtensongs über die Absurditäten unserer Welt im Gepäck.

Zusatzshow von Michael Patrick Kelly beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Michael Patrick Kelly (@michael.patrick.kelly.official)

Michael Patrick Kelly wiederholt, was er bereits 2019 in der Zeltstadt geschafft hat: seine Show ist nach nicht mal sechs Wochen restlos ausverkauft. Die Veranstalter und der Ire haben sich zusammengesetzt und gemeinsam eine Zusatzshow am 29. August 2023 möglich gemacht.

Zusatzshow von Jochen Malmsheimer beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Aber nicht nur Michael Patrick Kelly kehrt für ein zweites Konzert an den See zurück, auch bei dem Kabarettisten Jochen Malmsheimer werden die Tickets nicht reichen, sodass der Bochumer für ein zweites Gastspiel am 22. August 2023 gewonnen werden konnte.

Sarah Connor beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sarah Connor (@sarahconnor)

Seit über 20 Jahren steht Sarah Connor inzwischen schon auf der Bühne und begeistert die Massen. Angefangen hat alles mit ihrem ersten Hit „Let’s Get Back To Bed, Boy!“ im Jahr 2001. Es folgten viele Preise und Auszeichnungen sowie zehn Studioalben, für die sie mit Gold und Platin ausgezeichnet wurde.

Zuletzt erschien mit „Not So Silent Night“ eines von vier Nummer-Eins-Alben der deutschen Albumcharts und ihr zweites englischsprachiges Weihnachtsalbum, dessen Songs sie selbst schrieb. Unter dem Motto „Sommer 2023“ wird Sarah Connor dann in Bochum auf der Zeltbühne beim Zeltfestival Ruhr zu sehen sein.

Marteria beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MARTERIA (@marteria)

Der Rostocker ist eine wahre Legende der deutschen Rapszene. Mit seiner elektrisierenden Live-Energie, seinen zukunftsweisenden Beats zwischen Rave und Randale und ganz großen Melodien und Emotionen, sorgt Marteria aka Marten Laciny landesweit für unvergessliche Liveshows und ist aus der Festivallandschaft nicht mehr weg zu denken.

Neben Gold- und Platin-Awards seiner Alben „Roswell“ und „Zum Glück in die Zukunft“ finden sich auch sechs 1LIVE Kronen in der langen Liste seiner Auszeichnungen – aber gerade live schafft Marteria immer wieder unvergessliche Momente für seine Fans. Am 19. August 2023 feiert der Megastar seine Premiere in der weißen Zeltstadt.

Michael Patrick Kelly beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Ein Highlight darf an die Öfentlichkeit: Publikumsliebling Michael Patrick Kelly ist für den Eröffnungsabend im Sparkassenzelt bestätigt. Auch hier ist der Blick in die Glaskugel kaum von Nöten. Mit zwei ausverkauften und von 5000 Fans frenetisch gefeierten Shows im Jahre 2019 im Rücken, kommt der immer fortwährend erfolgreiche irisch-amerikanische Sänger und Hit-Schreiber mit größter Freude zurück in die weiße Zeltstadt. Kelly besticht durch seine Authentizität und schreibt in diesen verunsichernden Zeiten Songs, die „Menschlichkeit zurück in unsere Ohren und Herzen holen“. Sein fünftes Soloalbum „B•O•A•T•S“ (2021) ist eine weitere Hitsammlung. Die Singleauskopplungen „Beautiful Madness“, „Throwback“ sowie „Blurry Eyes“ sind aus dem Radio nicht mehr wegzudenken und wurden auch international mit Gold und Platin ausgezeichnet.

Alvaro Soler beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Alvaro Soler (@alvarosolermusic)

Spanisches Feuer gibt es mit diesem heißbegehrten Popsänger: Alvaro Soler ist ein Weltstar mit Gold- und Platinalben rund um den Globus und seine Musik sprüht vor Lebensfreude. 2022 feierte er ein umjubeltes ZfR-Debüt mit einer restlos ausverkauften Show. Das Publikum und die einzigartige Zelt-Atmosphäre begeisterten den Künstler nachhaltig, sodass auch er seine Rückkehr in die weiße Stadt am See zusagte. So dürfen sich die ZfR-Fans am 20. August 2023 auf einen weiteren temperamentvollen „spanischen Abend“ freuen.

Mando Diao beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Neben dem Spanier Alvaro Soler begrüßt das Zeltfestival Ruhr 2023 mit den Schweden Mando Diao ein ebenfalls international erfolgreich tourendes Quintett – ein gutes Omen, dass auch in den Rock’n Roll Zirkus wieder etwas Normalität zurückkehrt. Nach einem randvollen Terminkalender im Sommer 2022, den die Band vor allem mit großen Rockfestivals in Europa füllte, blicken die Schweden bereits auf ein verheißungsvolles Jahr 2023.

Mando Diao hat angekündigt, dass ihr nächstes englisches Album in voller Länge irgendwann im Jahr 2023 veröffentlicht wird. Fans von feinstem Rock sollten sich den 23. August 2023 also dick im Kalender vermerken und sich Tickets für eine grandiose ZfR-Show sichern. Neben altbewährten Evergreens wie „Dance with somebody“ oder „strövtag i hembygden“ haben die Jungs von Mando Diao beim Zeltfestival vermeintlich schon eine ganze Klaviatur brandheißer, neuer Pop-Rock-Hits im Gepäck.

Clueso beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Clueso (@clueso)

Acht veröffentlichte Gold- und Platinalben, 5-mal Gewinner der 1LIVE Krone als bester Künstler und zahlreiche Kooperationen mit nationalen Größen wie Capital Bra, Die Fantastischen Vier oder Udo Lindenberg: Clueso ist aus Deutschlands Musikszene wohl kaum mehr wegzudenken. Egal ob jung oder alt, mit seinen Songs und LiveShows vereint er Generationen und schaft es für immer in Erinnerung bleibende Momente zu kreieren. Am 1. September 2023 kommt der musikalische Grenzgänger nach seinem Debüt im Jahr 2015 ein weiteres Mal zum Zeltfestival Ruhr.

Sportfreunde Stiller beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sportfreunde Stiller (@sportfreundestiller)

Sie spielen wieder! Seitdem die Sportfreunde Stiller im Frühjahr diesen Jahres begonnen haben wieder Konzerte zu spielen, durchströmt diese deutsche Indie-Rock-Gruppe mit Kult-Charakter eine Mischung aus Nostalgie und neuer frischer Durchstartenergie. Mit ihrem brandneuem Album „Jeder nur ein X“ (November 2022) kündigen die Sportis auch gleich die dazugehörige „Jeder nur eine X Tour 2023“ an – und das Zeltfestival Ruhr 2023 wird Teil davon sein. Old Classics meet new Hits am 18. August 2023! Hurra!

Ayliva beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Die deutsche Musikszene ist im ständigen Wandel, sodass in den vergangen Jahren nun auch endlich wieder zahlreiche, neue Künstlerinnen die Branche erobern. Dabei reiht sich Ayliva als absolute Senkrechtstarterin nahtlos in diese Entwicklung ein. Auf Spotify zählen alle ihrer Songs viele Millionen Plays, allen voran „Deine Schuld“, der nicht nur musikalisch, sondern auch gesellschaftlich polarisierte. Die autobiografische Single thematisiert toxische Beziehungen, ging viral und ermutigte zahlreiche Frauen öffentlich über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Doch auch die weiteren Singles der 24-jährigen („Bei Nacht“, „Schmetterlinge“ „Wenn ich wein“) lassen bereits erahnen, dass dies erst der Beginn einer steilen Karriere ist.

„Wir freuen uns neben den arrivierten Künstler:innen auch immer wieder hochtalentierte Shootingstars in der weißen Stadt am See begrüßen zu dürfen. Vor einigen Jahren war dies Cro, der im Sparkassenzelt beim ZfR eines seiner ersten großen Konzerte gegeben hat, in diesem Jahr begrüßen wir AYLIVA, die, obwohl sie im Netz bereits ein Superstar ist, beim ZfR auch eine ihrer ersten großen Headlinershows spielen wird«, so Heri Reipöler, einer der drei ZfR-Initiatoren. Ayliva soll am 2. September 2023 beim ZfR im Sparkassenzelt auftreten.

Danger Dan beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Danger Dan (@danger_dan_666)

Bei der Antilopengang groß geworden, hat sich Danger Dan inzwischen auch als Solokünstler einen Namen gemacht. Mit seiner Single „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ hatte er einen beachtlichen Durchbruch und einen vielbeachteten Song. Das gleichnamige Album wurde zum Renner und am 31. August wird Danger Dan dann auch beim Zeltfestival Ruhr seine Solo-Qualitäten unter Beweis stellen.

Wanda! beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von wandamusik (@wandamusik)

Die Wiener Band Wanda! kommt mit ordentlich Vorschusslorbeeren zum Zeltfestival. 14. Platinauszeichnungen haben die Österreicher bereits gesammelt und ihr unverwechselbarer Mix aus Melancholie, gepaart mit mitreißenden Hymnen sowie tiefgründigen Texten bescheren ihnen etliche ausverkaufte Konzerte und pickepacke volle Festivalbühnen. Beim Zeltfestival wird hoffentlich eine weitere unvergessliche Show am 19. August hinzukommen.

Querbeat beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von QUERBEAT (@querbeatbrass)

Bereits im letzten Jahr war die Kölner Brass-Punk-Band beim Zeltfestival zu Gast und heizte dem Publikum dabei ordentlich ein. Nicht umsonst wird das 13-köpfige Gespann auch im Jahr 2023 wieder auf der Zeltbühne zu sehen sein. Mit inzwischen vier Alben im Gepäck können sich die Zuschauer erneut auf eine Show freuen, die Grenzen sprengt und gute Laune verbreitet.

Element of Crime beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Element of Crime (@element_of_crime)

Mit Element of Crime geben die Veranstalter einen weiteren Act für das Jahr 2023 bekannt. Die 1985 gegründete Band um Sven Regener feiert ihr 35 jähriges Bestehen und wird im Frühjahr 2023 ihr fünfzehntes Studioalbum veröfentlichen. Ím Spätsommer und im Herbst 2023 wird die Band dann in der Besetzung Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang/Trompete auf große Tournee gehen. Am 27. August 2023 bringt diese unverwechselbare und unverwüstliche Band das neue Set voller melancholisch optimistischer Songs dann auch an den Kemnader See!

Bosse beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

2013 schrieb Axel Bosse noch auf Facebook: „Das Zeltfestival Ruhr war eins unserer schönsten Dinge des Sommers“ und so freut sich das ZfR-Team im Jahr 2023 auf ein Wiedersehen mit einem der sympathischsten Musiker des Landes. Für Bosse gibt es nichts Schöneres, als auf der Bühne zu stehen und gemeinsam mit seinen Fans möchte er dieses Gefühl im Rahmen seiner Konzerte 2023 wieder erleben.

Da der Berliner Musiker aktuell im Studio an neuen Songs arbeitet, ist vor dem Sommer sicherlich mit neuer Musik zu rechnen. Für den ganz besonderen Vibe und eine Show voller Emotionen kommt Aki Bosse endlich wieder in die weiße Zeltstadt und geht mit neuen Songs auf Tuchfühlung. Mit Hüftschwung und Haltung. Mit Leichtigkeit und Bodenhaftung. Und mit jeder Menge Bosse-Positivität wird der 24. August 2023 zu einem unvergesslichen ZfR-Abend.

Roy Bianco & Die Abbruzanti Boys beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Roy Bianco & Abbrunzati Boys (@abbrunzatissima)

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys ist die erfolgreichste Italo-Schlager-Gruppe Deutschlands. Die Anfangsjahre des Schlagerduos sind durch Erfolge im deutschsprachigen Raum geprägt. International tritt die Gruppe beim Int. Schlagerfestival in Rio de Janeiro 1984 in Erscheinung. Nach weiteren Erfolgen wird es Ende der 90er-Jahre ruhig um die Gruppe, welche sich im Jahr 1997 dann auflöste. Nach fast zwanzig Jahren Pause feiern Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys im Sommer 2016 ihr Comeback und veröfentlichten im März 2020 mit „Greatest Hits“ das lang ersehnte Debüt-Album.

Die zugehörige Tournee durch D/AT/CH wurde aufgrund der Coronakrise in den April/Mai 2022 verschoben. In 2021/22 blieb die Band nicht untätig und knüpfte direkt an bestehende Erfolge an. Sie veröfentlichten Hits wie „Giro“ und „Quanto Costa“ oder „Bella Napoli“. Das dazugehörige, zweite Studio-Album „Mille Grazie“ erreichte im April 2022 Platz #1 der offiziellen deutschen Album-Charts. Am 2. September 2023 ist die Band nun endlich zu Gast beim Zeltfestival Ruhr und untermauert mit ihrem Italo-Schlager die Vielseitigkeit des beliebten Spätsommerfestivals par excellence.

Übrigens: Das Duo war auch im Rahmen der MTV Music Week in der Düsseldorfer Nachtresidenz zu Gast!

Tokio Hotel beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Tokio Hotel (@tokiohotel)

Mit Tokio Hotel kommt eine Band an den See, die ebenso kultig wie angesagt ist. Schon in jungen Jahren waren sie Aushängeschild für die deutsche Musikkultur – nun kommt die international erfolgreiche Rockband erstmalig zum Zeltfestival Ruhr. Die vier Magdeburger Musiker blicken mit Tokio Hotel auf eine beispiellose Karriere zu- rück, die nun mehr als 15 Jahre anhält. Seit 2005 feiern sie krasse Erfolge, haben unzählige Preise eingeheimst und Fans auf der ganzen Welt um den Verstand gebracht. Über die Jahre hinweg hat sich bei den Jungs musikalisch viel getan, erst letzten Herbst erschien ein neues Album mit vielschichtigem Elektro-Pop-Sound. Dabei rockt die Band die Bühne nach wie vor in Originalbesetzung. So können sich alle Fans auf die gefeierten Twins Bill und Tom, den smarten Bassisten Georg und Gustav an den Drums in der weißen Zeltstadt einstimmen. Am Donnerstag, 24. August 2023, spielt Tokio Hotel alte wie neue Hits beim ZfR uns sorgt damit ganz sicher für unvergessliche Throwback- Momente.

Anneke van Giesbergen beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Anneke van Giersbergen (@annekeannique)

Kate Bush hat in den 80ern große Erfolge gefeiert, konnte mit ihrem Megahit „Running Up That Hill“ inzwischen aber auch die Generation Tik Tok begeistern. Um den Zauber ihrer Musik weiß auch die Niederländerin Anneke van Giersbergen, die ihre Lieder unvergleichlich charmant neu interpretiert. Anneke bettet die Songs in ihr eigenes Sound-Universum ein und kann mit „This Woman’s Work“ jeden Kate Bush Fan auf einzigartige Weise begeistern. Am Donnerstag, 31. August 2023 findet diese besondere Kate Bush-Hommage in Form eines unvergleichlichen Konzerts der ehemaligen „Gathering“ Sängerin beim Zeltfestival Ruhr statt.

Vielfältiges Kulturprogramm und Comedy beim Zeltfestival Ruhr

Sebastian Fitzek beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sebastian Fitzek (@sebastianfitzek)

Dass eine Lesung viel mehr als bloßes Vorlesen sein kann, hat Sebastian Fitzek bereits 2019 im zweitgrößten Zelt des Festivals bewiesen. Mit seiner Show bietet der Erfolgsautor eine Kombi aus Spannung und Wissenschaft, die vermutlich genauso fesselnd wirkt wie seine Bücher selbst. Auch wenn der Abend mitreißend wird, muss sich niemand zu sehr gruseln.

Torsten Sträter beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Freunde und Freundinnen von Comedy- und Kabarett dürfen sich besonders freuen, dass die im Sommer 2022 ausgefallenen Shows von Torsten Sträter nun nachgeholt werden. Der Mann mit Mütze und unvergleichlichem Ruhrpott-Charme hat seine Wiederkehr zum Zeltfestival Ruhr am 21. August 2023 bestätigt. Die ursprünglich für 2022 geplante Zusatzshow wird ebenfalls nachgeholt – am 22. August 2023! Die Tickets, die für die Shows der 13. Ausgabe des ZfR erworben wurden, behalten für das Jahr 2023 ihre Gültigkeit.

Noch besser: Damit wirklich alle Fans eine Chance bekommen, gibt es am 28. August eine dritte Show von Sträter am See. Das gab es noch nie!

Jochen Malmsheimer beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Freunde des gepflegten Kabaretts werden sich auch über diesen altbekannten ZfR-Gast freuen: Jochen Malmsheimer bestätigt dieser Tage sein Wiederkommen an den Kemnader See. In seiner mehr als 25-jährigen Karriere erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den Deutschen Kleinkunstpreis, den Deutschen Kabarettpreis und den Bayerischen Kabarettpreis. Am 21. August 2023 hat der gebürtige Bochumer wieder Heimspiel beim Zeltfestival Ruhr. Mit dabei: Sein brandneues Programm „Statt wesentlich die Welt bewegt, hab ich wohl nur das Meer gepflügt – ein Rigorosum sondershausen“.

Frau Jahnke beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von fraujahnke (@fraujahnke)

Seit Anbeginn dabei ist und bleibt auch Frau Jahnke mit ihren Gästinnen, die alljährlich das große Sparkassenzelt ausverkauft und für das Zeltfestival Ruhr eine lieb gewonnene Tradition darstellt. Auf eine grandiose Show dürfen sich alle Gerburg Jahnke Fans am 20. August 2023 freuen.

Volker Rosin beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Volker Rosin (@volkerrosin)

Mit einer bereits bestätigten Doppelshow von Volker Rosin kommen im nächsten Jahr auch die kleinsten ZfR-Gäste auf ihre Kosten. Der Kinderlied-Popstar hat sein Kommen am 2. und 3. September 2023 bestätigt.

Maxi Gstettenbauer beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Wer kluge Alltagsbeobachtungen und Gesellschaftskritik ebenso gut findet wie absurde Albernheiten, muss Maxi Gstettenbauer einfach lieben. Der Stand-Up-Comedian kommt am Freitag, 25. August 2023, in die Ruhrauen und wird mit seinem Programm »Gute Zeit« halten, was der Titel verspricht. Maxi ist dafür bekannt, seinen delikaten Comedy- Cocktail immer wieder neu anzumixen und so gleicht kein Auftritt dem anderen. ZfR-Besucher dürfen sich mit ihm also auf einen unvergleichlichen Sommerabend freuen.

Frank Goosen beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Von ihm kriegen Fans im Ruhrgebiet offensichtlich nie genug! Der charmante Frank Goosen konnte sein Zelt bereits nahezu ausverkaufen, kommt am 2. September jedoch mit einer Zusatzshow an den Kemnader See. Wer Angst hatte, keine Karten mehr zu bekommen, kann also aufatmen und ab sofort wieder Tickets für die zweite Goosen Show beim ZfR ergattern.

Familienprogramm beim „Zeltfestival Ruhr“ 2023

Am 19. und 27. August kommt Der kleine Rabe Socke und am 20. August gibt es aufregende Abenteuer von Mama Muh! Am 26. August finden Kinder Michel in der Suppenschüssel und können damit auch gewiss auch das innere Kind ihrer Eltern begleiten.

Zeltfestival Ruhr 2023: Was steckt dahinter?

Seit 2008 ist das Zeltfestival Ruhr zu einem der spannendsten Events im Sektor gewachsen. In der herrlichen Kulisse der Ruhr-Auen am Kemnader See, gleich zwischen Bochum und Witten gelegen, erwarten euch hier in der Zeltstadt zahlreiche spannende Events und Künstler. Dabei wird die Abwechslung während des über 17 Tage andauernden Zeltfestivals groß geschrieben, auf dem Programm steht nicht nur Musik, sondern auch Kabarett- und Kunst.

Die Hauptbühnen stehen in drei großen Zelten, zwischen denen ein Kunsthandwerkermarkt (der „Markt der Möglichkeiten“) immer wieder zum Bummeln und Shoppen lockt. Zwei Außenbühnen und ein Biergarten mit bis zu 20 Gastronomen kommen als Sahnehäubchen obendrauf.