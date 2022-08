Zeltfestival Ruhr 2022: Von Line-up bis Tickets – alle Infos zum Festival in Bochum

Nach zwei Jahren des Corona-bedingten Tiefschlafs sind die Veranstalter des Zeltfestival Ruhr motivierter denn je. Kein Wunder also, dass sich einige richtig große Highlights im Line-up für das 13. Festival am Kemnader See befinden.

Vom 19. August bis zum 4. September 2022 werden die drei imposanten, weißen Eventzelte auf dem bekannten Areal ein weiteres Mal gehisst. Mit rund 40 spannenden Konzert-, Comedy- und Kabarett-Veranstaltungen ist die Programmliste für 2022 äußerst eindrucksvoll. Auf der Agenda stehen unter anderem Die Fantastischen Vier, Revolverheld, Silbermond, Nico Santos und Fritz Kalkbrenner, aber auch großartige Comedians wie Johann König, Torsten Sträter und Michael Mittermeier.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Zeltfestival Ruhr (@zfr_bochum)

Zeltfestival Ruhr 2022: Programm und Line-up

Freitag, 19.08.2022

Veranstaltung 1: Die Fantastischen Vier

Veranstaltung 2: Selig

Samstag, 20.08.2022

Veranstaltung 1: Johannes Oerding

Veranstaltung 2: Fischer Z

Sonntag, 21.08.2022

Veranstaltung 1: Johannes Oerding

Veranstaltung 2: Milow

Montag, 22.08.2022

Veranstaltung 1: Alvaro Soler

Veranstaltung 2: Kasalla

Dienstag, 23.08.2022

Veranstaltung 1: Torsten Sträter

Veranstaltung 2: Johann König

Veranstaltung 3: Harry G

Mittwoch, 24.08.2022

Veranstaltung 1: Torsten Sträter

Veranstaltung 2: Jochen Malmsheimer

Donnerstag, 25.08.2022

Veranstaltung 1: Revolverheld

Veranstaltung 2: Querbeat

Freitag, 26.08.2022

Veranstaltung 1: Silbermond

Veranstaltung 2: Fritz Kalkbrenner

Samstag, 27.08.2022

Veranstaltung 1: DJ Bobo

Veranstaltung 2: Gregor Meyle & Band

Sonntag, 28.08.2022

Veranstaltung 1: Gerburg Jahnke

Veranstaltung 2: Frank Goosen

Montag, 29.08.2022

Veranstaltung 1: Nico Santos

Veranstaltung 2: Pamela Falcon

Dienstag 30.08.2022

Veranstaltung 1: Ben Zucker

Veranstaltung 2: GOD SAVE THE QUEEN

Mittwoch, 31.08.2022

Veranstaltung 1: Tresenlesen

Veranstaltung 2: die feisten

Donnerstag, 01.09.2022

Veranstaltung 1: Kurt Krömer

Veranstaltung 2: A Tribute To Johnny Cash

Freitag, 02.09.2022

Veranstaltung 1: Adel Tawil

Veranstaltung 2: Axel Prahl + Inselorchestra

Samstag, 03.09.2022

Veranstaltung 1: Angelo Kelly & Family

Veranstaltung 2: Stoppok

Sonntag, 04.09.2022

Veranstaltung 1: The BossHoss

Veranstaltung 2: Michael Mittermeier

(Stand: 22. Juni 2022)

Zeltfestival Ruhr 2022: Tickets weiterhin gültig

Wer seine Tickets für das Zeltfestival Rugr aufgrund der Corona-Pandemie bereits etwas länger daheim hortet, darf beruhigt aufatmen: Alle Karten behalten selbstverständlich auch für 2022 ihre Gültigkeit. Neben vielen anderen Festivals unterstützte das ZfR-Team die Aktion #behaltdeinticket. „Wir können uns nur von ganzem Herzen bei unseren Fans, die uns auch für 2022 treu bleiben, bedanken – auch im Namen der Künstler:innen und des gesamten Produktionsteams. Wir bescheren euch im nächsten Jahr einen magischen Moment und ein Stückchen Wiedergutmachung“, versprach Lukas Rüger (Initiative ZfR) 2021.

Wer noch kein Ticket hat, bekommt diese für sämtliche Auftritte an allen Vorverkaufsstellen oder unter der Tickethotline 0180 500 42 22.

>> Die besten Festivals 2022 in NRW: Parookaville, Juicy Beats, Panama Open Air und Co. <<