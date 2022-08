Zeltfestival Ruhr 2022: Das kosten Bier, Wein und Co.

Vom 19. August bis zum 4. September 2022 läuft das Zeltfestival Ruhr in Bochum am Kemnader See. Zum 13. Mal findet das Festival bereits statt. Mit rund 40 spannenden Konzert-, Comedy- und Kabarett-Veranstaltungen ist die Programmliste für 2022 wieder vielschichtig und pickepackevoll.

Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem Die Fantastischen Vier, Revolverheld, Silbermond, Nico Santos und Fritz Kalkbrenner. Und auch für das leibliche Wohl ist auf allen Ebenen gesorgt, sowohl kulinarisch, als auch bei den Getränken. Doch was kostet ein Bier, ein Wein oder ein Cocktail?

Zeltfestival Ruhr 2022: Soviel kostet ein Bier

Das Getränkeangebot ist breit gefächert, der Klassiker darf aber natürlich auch beim Zeltfestival im Jahr 2022 nicht fehlen. So gibt es natürlich den Gerstensaft der Bochumer Brauerei Fiege auf dem Zeltfestival. Eine Bügelflasche mit 0,33 Litern kostet auf dem Gelände 3,50 Euro. Der Flaschenpfand beträgt noch zusätzlich 1 Euro.

>> Zeltfestival Ruhr 2022: Tickets, Line-up und alles zum Festival in Bochum <<

Softdrinks wie Fanta und Cola oder Wasser von Vio kosten in 0,2/0,25 Liter Flaschen jeweils 2,50 Euro. Wer eine Schorle von Vio haben möchte in den Geschmacksrichtungen Apfel, Rhabarber oder Johannisbeere, der bezahlt für eine 0,3 Liter Flasche 3 Euro.

Zeltfestival Ruhr 2022: Soviel kostet ein Wein

Auf dem Zeltfestival Ruhr 2022 gibt es in diesem Jahr auch eine große Auswahl an Wein. So kostet ein Glas Prosecco aus Italien mit 5 cl 2 Euro. Beim Wein kann man bei den Weißweinen im 0,1 Liter Glas wählen zwischen einem Grauburgunder, eine Sauvignon Blanc und einem Cotes de Gascogne, die jeweils 3,50 Euro kosten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Radio Bochum (@radiobochum)

Bei den Rotweinen gibt es zwei Sorten sowie einen Rosé. So könnt ihr entweder einen Veneto rosato, einen Primitivo di Salento oder einen Veneto Merlot bestellen. Auch diese 0,1 Liter Gläser kosten jeweils 3,50. Zuzüglich muss auch hier pro Glas 1 Euro Pfand bezahlt werden.

Wer eine Weinschorle von Sechzisch/Vierzisch im 0,33 Liter Fläschchen haben möchte, bezahlt für die Sorten weiß oder rosé jeweils 5 Euro.

Zeltfestival Ruhr 2022: Soviel kostet ein Cocktail

Zu guter Letzt bekommt ihr noch eine Menge an Cocktails. Diese sind aber bei den Preisen genormt, was es sowohl den Bars als auch euch einfacher machen sollte, bei den Preisen den Überblick zu behalten. Wer einen alkoholfreien Cocktail trinken möchte, der muss 8 Euro auf den Tisch legen.

Alle alkoholischen Cocktails kosten einen Euro mehr, also pro Cocktail dann 9 Euro. Sommer- und Longdrinks kosten zwischen 7,50 Euro und 10 Euro.