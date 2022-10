Weihnachtsmarkt in Dortmund: „Weihnachtsflair“ auf Schloss Bodelschwingh mit zauberhafter Atmo

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Mit Blick auf den Temperaturen werden schnell wieder Winterjacke, Wollpullover und Wärmflasche aus dem Kämmerlein gekramt – genau die richtige Zeit also, um den Blick langsam in Richtung Weihnachten zu schwenken. Zu den schönsten Weihnachtsmärkten NRW’s gehören neben Düsseldorf und Köln definitiv auch die Dortmunder Weihnachtsmärkte. Ein Veranstalter will „Hogwarts-Atmo“ nun buchstäblich nach Dortmund bringen. Wir zeigen, was euch hier erwartet.

Weihnachten in Dortmund 2022: „Weihnachtsflair“ am Schloss Bodelschwingh

Am ersten Adventswochenende findet zum sechsten Mal im Dortmunder Schloss Bodelschwingh der „Weihnachtsflair“ statt. Ab Donnerstag, dem 24. November 2022, bis Sonntag, dem 27. November, können sich hier die Besucher im romantischen Ambiente des Wasserschlosses Bodelschwingh vom Wintertraum verzaubern lassen.

Im Schlosspark bieten insgesamt knapp 100 Aussteller, Gastronomen und Künstler ihre Produkte an. Besucher können sich an der „Genuss-Ecke“ von lauter Weihnachtsleckereien verwöhnen lassen. Doch auch für die jüngeren der Weihnachtsdurstigen wird einiges geboten: Auf dem Weihnachtsmarkt im Schloss Bodelschwingh gibt es neben dem Weihnachtsmann im Pferdeschlitten und einem herzigen Puppentheater auch ein althistorisches Kinderkarussell mit Charme zu entdecken.

Doch damit nicht genug: Die Gastgeber kündigen diesmal einen „Weihnachtsflair“ mit Harry-Potter-Atmosphäre an!

Weihnachtsmarkt in Dortmund 2022: Schloss Bodelschwingh lockt mit „Hogwarts“-Atmo

„Hogwarts im Winter“: Die diesjährige Weihnachtsflair lockt mit magischen Momenten am Schloss Bodelschwingh. „Echte“ Zauberstäbe lassen Herzen von Harry-Potter-Fans höher schlagen. Außerdem soll es eine Gemeinschaftsaktion geben, bei der mithilfe von Wasserkerzen ein Lichtermeer auf der Schlossgräfte à la Harry Potter und die Reise nach Hogwarts entstehen soll.

>> Essen: Die schönsten Weihnachtsmärkte der Stadt – alle Standorte und Infos <<

Weihnachtsmarkt mit gutem Gewissen: Schloss Bodelschwingh spendet an Stiftung von Neven Subotić

Jeder Besucher kann bei der Gemeinschaftsaktion eine Wasserkerze erwerben, um sie in der Dämmerung und Dunkelheit auf dem Wasser treiben zu lassen. Der Erlös der Aktion wird an die Stiftung von Ex-BVB-Star Neven Subotić gestiftet, so die Gastgeber. Diese kümmert sich zum Beispiel um den Ausbau der Trinkwasserversorgung in Projektregionen wie Äthiopien, Kenia und Tansania.

Wann hat die „Weihnachtsflair“ am Schloss Bodelschwingh 2022 geöffnet?

An folgenden Tagen hat der „Weihnachtsflair“ am Schloss Bodelschwingh geöffnet:

Donnerstag (24. November): 15 bis 20 Uhr

Freitag (25. November): 12 bis 20 Uhr

Samstag (26. November): 12 bis 20 Uhr

Sonntag (27. November): 12 bis 18 Uhr Wo gibt es Karten für den Weihnachtsmarkt am Schloss Bodelschwingh 2022 zu kaufen?

Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltung ist bereits online. Neben dem Onlineerwerb sind die Tickets an den bekannten Vorverkaufsstellen zu erwerben. Ein Tagesticket für Erwachsene kostet 12 Euro, Kinder unter 15 Jahren erhalten in Begleitung von Erwachsenen freien Eintritt. Hunde sind ebenfalls willkommen, dabei aber bitte unbedingt an der Leine führen.