Weihnachten 2022 in Dortmund: Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte

Mit Glühwein anstoßen, an Ständen mit Kunsthandwerk vorbeischlendern und sich von den funkelnden Lichtern verzaubern lassen – ab dem 17. November 2022 ist das auf den Weihnachtsmärkten in Dortmund wieder möglich. So werden wieder zahlreiche Besucher an den verschiedenen Standorten erwartet. Hier gibt es alle Infos zu den Weihnachtsmärkten, die ihr braucht.

Weihnachten in Dortmund 2022: Weihnachtsmarkt in der Innenstadt

Der Dortmunder Weihnachtsmarkt sorgt mit neuem Lichtkonzept für viel weihnachtliche Stimmung. Dabei sind es nicht immer weihnachtliche Motive, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ruhrpott-Motive wie eine Zeche oder ein Bierkutscher machen die Lichtkonstellation einmalig. Los geht es direkt an der Katharinentreppe zur Innenstadt, mit einem festlich und hell erleuchteten Tor zu Beginn des Weihnachtsmarktes. Ein weiteres Highlight ist natürlich der „größte Weihnachtsbaum der Welt“, der mit seiner Höhe von 45 Meter das Zentrum der Dortmunder Weihnachtsstadt markiert. Verschiedene Bereiche auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt haben einen Themenschwerpunkt bekommen, so findet man zum Beispiel auf dem Willy-Brandt-Platz „Produkte mit Heimat und Herz“. Besonders für Familien wird der Reinoldi-Kirchplatz mit der Märchenschau interessant.

Über 300 Stände warten auf die Besucher mit Kunsthandwerk, Spielsachen und allerlei Schnickschnack. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Eine Vielzahl an verschiedensten Leckereien locken zum Schlemmen und zum Anstoßen.

Öffnungszeiten des Dortmunder Weihnachtsmarktes in der City

17. November 2022 bis zum 30. Dezember 2022

montags bis donnerstags von 10 Uhr bis 21 Uhr

freitags und samstags von 10 Uhr bis 22 Uhr

sonntags von 12 Uhr bis 21 Uhr

am Totensonntag, dem 20. November, sowie am 1. Weihnachtstag bleibt der Markt geschlossen

Heiligabend ist der Weihnachtsmarkt von 10 Uhr bis 14 Uhr geöffnet (nicht alle Aussteller)

Weihnachtsmarkt in Dortmund 2022: „Phantastischer Lichter Weihnachtsmarkt Dortmund“

Magische Gestalten, Fackeln und mittelalterliches Flair gibt es auf dem „Phantastischer Lichter Weihnachtsmarkt Dortmund“. Ab dem 17. November 2022 bis zum 30. Dezember 2022 wird der Fredenbaumpark wieder zum Leuchten gebracht. In dem mystisch beleuchteten Wald könnte man fast meinen, in einem Weihnachts-Märchenwald gelandet zu sein. Der besondere Weihnachtsmarkt bietet historische Händlerstände, Gaukler und Feuerkünstler. Auch die Kleinen kommen auf ihre Kosten: Highlights wie das mittelalterliche Karussell oder ein Bällebad, wo ordentlich getobt werden darf, locken hier. Neben dem Weihnachtsmarkt gibt es zahlreiche Konzerte von Bands wie „In Extremo“ oder „Mr. Irish Bastard“, die mit einem Konzertticket besucht werden können.

Tickets und Öffnungszeiten des „Phantastischer Lichter Weihnachtsmarkt Dortmund“:

Markteintritt: 12 Euro

Konzerttickets ab 39,95 Euro

Öffnungszeiten und Ticketverkauf findet ihr hier.

Weihnachtsmarkt 2022: „Weihnachtsflair auf Schloss Bodelschwingh in Dortmund“

Zum sechsten Mal findet im Schloss Bodelschwingh in Dortmund das „Weihnachtsflair“ statt. Vom 24. November 2022 bis zum 27. November können sich Besucher im Ambiente des jahrhundertealten Wasserschlosses Bodelschwingh auf die Weihnachtszeit einstimmen. In der schönen Kulisse bieten rund 100 Aussteller ihre Produkte an. Direkt am Wasser gibt es in der „Genuss-Ecke“ viele kulinarischen Erlebnisse. Junge Besucher des Weihnachtsmarktes im Schloss Bodelschwingh können sich auf den Weihnachtsmann im Pferdeschlitten, einem alten Puppentheater und einem hell erleuchtenden historischen Kinderkarussell freuen.

Öffnungszeiten vom „Weihnachtsflair auf Schloss Bodelschwingh in Dortmund“ 2022: