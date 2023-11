NRW: 6 besondere und romantische Weihnachtsmärkte, die ihr noch nicht kennt

NRW ist bekannt für seine zahlreichen Weihnachtsmärkte, die jedes Jahr Millionen von Besuchern anziehen. Doch neben den traditionellen Weihnachtsmärkten in den großen Städten gibt es auch einige außergewöhnliche Märkte, die sich durch ihre besondere Kulisse, ihre Angebote oder ihre Atmosphäre auszeichnen.

Hier sind sechs Adventsmärkte mit besonderem Flair, die ihr diesen Winter nicht verpassen solltet.

Weihnachtsmarkt auf Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach

Der Weihnachtsmarkt auf dem prunkvollen Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach findet erstmals an zwei Adventswochenenden statt. Neben traditionellen und regionalen Weihnachtsklassikern, wie etwa Glühwein, Punsch, Crêpes und Bratwurst, gibt es auch Manufakturprodukte von kleinen Gewerben und Hobbydesignern. Ausgefallene Speisen wie Pulled Pork Burger ergänzen das Angebot. Ein Highlight: Der Bergischer Holzofenbäcker, der frisches Holzofenbrot anbietet.

Für Unterhaltung sorgen Musik und Attraktionen für Kinder. Neu ist der After-Work-Christmas-Market mit leckeren Drinks, Live-DJ und Lichtershow.

Wann? 7. bis 10. Dezember, 14. bis 17. Dezember 2023

Weihnachtszauber auf Schloss Bodelschwingh in Dortmund

Das Schloss Bodelschwingh in Dortmund: Ein zauberhaftes Wasserschloss, das jedes Jahr im November in ein weihnachtliches Märchenland verwandelt wird. Der Weihnachtsmarkt „Weihnachtszauber auf Schloss Bodelschwingh“ ist ein Tipp für die ganze Familie.

Am ersten Adventswochenende bieten rund 100 Aussteller in festlich geschmückten Büdchen ihre Waren an. Hier findet man handgefertigte Weihnachtsdekoration, Schmuck, Spielzeug, Geschenkartikel und vieles mehr. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: An den zahlreichen Ständen gibt es Glühwein, Punsch, Waffeln, Lebkuchen und andere weihnachtliche Leckereien.

Eine Fahrt mit dem Pferdeschlitten durch den Schlosspark, einer Weihnachtsgeschichte in der Schlosskapelle lauschen oder seiner Kreativität in der Weihnachtswerkstatt freien Lauf lassen, gehört hier zum ganz normalen Tagesprogramm.

Wann? 30. November bis 3. Dezember 2023

Weihnachtsmarkt mit Adrenalinkick im Phantasialand Brühl

Alle, die offen für einen Weihnachtsmarkt mit Adrenalinschub sind, sollten vom November bis Januar das Phantasialand in Brühl aufsuchen. Denn dann verwandelt sich der Freizeitpark in eine magische Winterwelt. Millionen von Lichtern lassen die Themenwelten in festlichem Glanz erstrahlen.

Dabei wird für Groß und Klein ein ordentliches Programm geboten: Winterliche Eislauf-Shows und Konzerte, weihnachtliche Speisen und Getränke und natürlich jede Menge Fahrspaß. Sogar die Wasserbahn Chiapas ist im Winter geöffnet. Ein Schnappschuss vor dem imposanten Lichterbaum auf der hell erleuchteten Eisfläche am Kaiserplatz in der Themenwelt Berlin darf dabei nicht fehlen.

Wann? 18. November 2023 bis 28. Januar 2024

Besinnlicher Weihnachtsmarkt am Schloss Drachenburg in Königswinter

Der Weihnachtsmarkt am Schloss Drachenburg in Königswinter liegt auf dem Drachenfels über dem Rhein und bietet garantiert einen atemberaubenden Blick über das Rheintal. Dieses Jahr zwar ohne Inszenierung von Charles Dickens‘ „Eine Weihnachtsgeschichte“, aber dafür mit besonders viel Besinnlichkeit: An drei Adventswochenenden verwandelt sich die Location in eine weihnachtliche Schlossatmosphäre mit wenigen, ausgewählten Ständen und einem kleinen Programm.

Die Veranstalter schreiben: „Wir wollen zurück zu den Wurzeln der besinnlichen Adventszeit. Das Entspannen, Staunen, Genießen. Weniger Stress, mehr Freude.“

Wann? 2. und 3., 9. und 10., 16. und 17. Dezember 2023

Mittelalter-Weihnachtsmarkt auf der Wasserburg Satzevey in Mechernich

Auf dem Gelände der Burg Satzvey in Mechernich am Rand der Eifel geht es am ersten Adventswochenende besonders stimmungsvoll zu: Im Rahmen der „Burgweihnacht“ ist mehrmals täglich im Park der Wasserburg ein mittelalterliches Krippenspiel zu sehen, das in seiner Gestaltung und den Kostümen dem der Stauferzeit nachempfunden ist. Ein echter Tipp für Fans von urigen Mittelaltermärkten!

Auf der „Burgweihnacht“ ist für jeden etwas dabei: Handgearbeitete Geschenke aus den Bereichen Handwerk, Kosmetik und Dekoration, kulinarische Spezialitäten aus der Region und ein Briefkasten für geschriebene Wunschzettel, der garantiert beim Weihnachtsmann ankommt.

Wann? 2. und 3. Dezember 2023

Weihnachtsmarkt in der Burg Linn in Krefeld

Er selbst betitelt sich als „einer der schönsten Weihnachtsmärkte am Niederrhein“: Der Linner Weihnachtsmarkt in der Burg Linn in Krefeld. Dieser Weihnachtsmarkt findet in der rot beleuchteten historischen Burg Linn statt – und bietet so eine besonders romantische und schon fast filmreife Atmosphäre.

Bewohner der Region schätzen die Auswahl an speziellen Angeboten: Neben den traditionellen Weihnachtsständen, ca. 120 an der Zahl, gibt es hier auch einen kleinen Mittelaltermarkt – stimmungsvolle Musik einer Blaskapelle inklusive.

Wann? 8. bis 10. Dezember 2023

