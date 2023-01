Verkaufsoffener Sonntag in NRW 2023: Das sind die Termine

Den Sonntag nutzen, um Einkäufe zu tätigen – das geht im 2023 gleich in mehreren NRW-Städten. Diesmal unter anderem mit dabei: Hamm, Marl und Gevelsberg. Wir geben euch eine Übersicht über die verkaufsoffenen Sonntag in NRW in diesem Jahr.

Online-Shopping? Muss nicht sein! Das Frühjahr lockt mit zahlreichen Angeboten im stationären Handel vor Ort. Und schöner ist es da draußen eh! Ob großes Einkaufszentrum, kleiner Markt mit Live-Musik, oder legendäre Meile im Rausch der Angebote und Specials: Auch in diesem Jahr dürft ihr wieder munter shoppen.

Wir geben euch – in alphabetischer Reihenfolge – einen Überblick, was 2023 stattfindet!

Verkaufsoffener Sonntag in NRW 2023: Diese NRW-Städte sind dabei

Ahaus (5. März 2023)

Barntrup (12. März 2023)

Bedburg (26. März 2023)

Brühl (26. März 2023)

Datteln (5. März 2023)

Düsseldorf (29. Januar 2023 und 19. März 2023)

Geseke (19. März 2023)

Gevelsberg (12. März 2023)

Hamm (26. März 2023)

Marl (5. Februar 2023)

Rheda-Wiedenbrück (19. März 2023)

Alternative für das Sonntags-Shopping: Ein Ausflug nach Holland

Ihr wollt raus aus dem Alltag und zusätzlich zum Shopping-Bummel noch etwas Urlaubsluft schnuppern? Meist reicht ein kleiner Sprung über die holländische Grenze aus, um dieses Bedürfnis zu befriedigen – hier haben die Geschäfte auch sonntags auf.

Dabei drängen sich vor allem zwei Städte immer wieder in den Vordergrund: Roermond und Venlo gehören zu den Kult-Tipps für alle, die am Sonntag einkaufen und ein paar Schnäppchen schlagen wollen.

