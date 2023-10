Verkaufsoffener Sonntag in NRW heute: Hier könnt ihr am 15. Oktober shoppen

Den Sonntag nutzen, um Einkäufe zu tätigen – das geht auch in diesem Jahr wieder in mehreren NRW-Städten. Wir geben euch eine Übersicht über die verkaufsoffenen Sonntage in NRW in diesem Jahr.

Online-Shopping? Muss nicht sein! Der stationäre Handel vor Ort lockt immer wieder mit zahlreichen Angeboten vor Ort. Und schöner ist es da draußen eh! Ob kleiner Markt mit Live-Musik, Stadtfest, großes Einkaufszentrum oder legendäre Meile im Rausch der Angebote und Specials: Auch in diesem Jahr dürft ihr wieder munter shoppen.

Wir geben euch einen Überblick, was 2023 stattfindet:

Verkaufsoffener Sonntag in NRW 2023 – alle Termine und Städte im Überblick

In diesen Städten ist am 15. Oktober 2023 (von 13 bis 18 Uhr) verkaufsoffener Sonntag:

Arnsberg (Hüstener Herbst)

Beckum

Bedburg

Castrop-Rauxel

Freudenberg

Höxter

Hückelhoven (zur Herbstkirmes)

Kerken (Webermarktfest)

Köln (Street Gallery Lindenthal in Köln-Lindenthal)

Lemgo

Lennestadt

Lippstadt

Mechernich

Recke

Rees

Rheine (zur Herbstkirmes)

Simmerath

Stadtlohn

Warendorf

Winterberg

Xanten (Herbstmarkt)

Verkaufsoffene Sonntage in NRW im Oktober 2023

Köln (22. Oktober 2023) – Kunst im Carrée Sülz in Köln-Sülz

Duisburg (29. Oktober 2023) – Kürbisfest und Street-Food in der Duisburger Innenstadt / Mystisches Neumühl in Duisburg-Neumühl

Leverkusen (29. Oktober 2023) – LevLive in Leverkusen-Stadtmitte

Verkaufsoffene Sonntage in NRW im November und Dezember 2023

Köln (5. November 2023) – Braunsfelder Martinsmeile in Köln-Braunsfeld

Duisburg (5. November 2023) – Martinsmarkt in Duisburg-Meiderich

Dortmund (12. November 2023) – Hansemarkt in der Dortmunder Innenstadt / Martinsmarkt in Dortmund-Mengede und Dortmund-Lütgendortmund

Dortmund (3. Dezember 2023) – Weihnachtsmarkt in der Dortmunder Innenstadt

Duisburg (3. Dezember 2023) – Weihnachtsmarkt in der Duisburger Innenstadt

Düsseldorf (3. Dezember 2023) – Weihnachtsmarkt Düsseldorf in Stadtmitte, Altstadt und Carlstadt

Köln (3. Dezember 2023) – Weihnachtsmärkte Köln-Innenstadt und Köln-Porz

Düsseldorf (10. Dezember 2023) – Weihnachtsmärkte in Benrath, Kaiserswerth, Oberkassel, Eller und Pempelfort

Alternative für das Sonntags-Shopping: ein Ausflug nach Holland

Ihr wollt raus aus dem Alltag und zusätzlich zum Shopping-Bummel noch etwas Urlaubsluft schnuppern? Meist reicht ein kleiner Sprung über die holländische Grenze aus, um dieses Bedürfnis zu befriedigen – hier haben die Geschäfte auch sonntags auf.

Dabei drängen sich vor allem zwei Städte immer wieder in den Vordergrund: Roermond und Venlo gehören zu den Kult-Tipps für alle, die am Sonntag einkaufen und ein paar Schnäppchen schlagen wollen.

