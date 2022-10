Verkaufsoffener Sonntag am 9. Oktober 2022 in NRW im Überblick – Shopping in diesen Städten

Den Sonntag nutzen, um Einkäufe zu tätigen – das geht am zweiten Oktober-Wochenende gleich in mehreren größeren NRW-Städten. Wir geben euch eine Übersicht über den verkaufsoffenen Sonntag in NRW am 9. Oktober.

Online-Shopping? Bei diesen Temperaturen doch eigentlich verschenkt. Raus auf die Straße und da vielleicht mal im einen oder anderen Laden stöbern oder sich die Angebote zumindest am Schaufenster anschauen. Das geht am 9. Oktober auch – die Besonderheit ist, dass es ein Sonntag ist.

In acht NRW-Städten öffnen die Geschäfte auch sonntags. In einigen von ihnen liegt es auch daran, dass sich die Stadt ohnehin für Sommerfeste herausputzt und nicht nur mit der Shopping-Möglichkeit, sondern auch mit Live-Musik und Co. die Menschen auf die Straßen locken wollen. Wir geben euch – in alphabetischer Reihenfolge – einen Überblick, wo was am 9. Oktober stattfindet!

Verkaufsoffener Sonntag am 9. Oktober: Diese NRW-Städte sind dabei

Dinslaken

Dülmen

Düsseldorf-Eller

Köln-Porz

Lengerich

Leverkusen-Opladen

Neuss

Oelde

Rhede

Schwelm

Troisdorf

Velen

Vreden

Verkaufsoffener Sonntag in Dinslaken: Shopping und Craft-Beer-Fest am 9. Oktober

Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Oktober, kommen Freunde von Bierspezialitäten auf ihre Kosten. Denn an beiden Tagen präsentieren Brauereien aus der Region Craftbiere. Am Sonntag haben zudem die Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet.

Viktor-Kirmes in Dülmen: Verkaufsoffener Sonntag in NRW am 9. Oktober

Nach zwei Jahren Corona-Pause meldet sich die beliebte Viktor-Kirmes zurück in Dülmen: Vom 7. bis 10. Oktober geht es hier wieder rund, außerdem öffnen am Sonntag die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW am 9. Oktober: „Musikalischer Herbst“ in Köln-Porz

Am 9. Oktober 2022 findet im Kölner Stadtteil Porz der verkaufsoffene Sonntage zum „Musikalischen Herbst“ statt. Von 13 bis 18 Uhr sind die Geschäfte geöffnet und es gibt auch einen Trödelmarkt bei Porta und Poco.

Bunter Herbstmarkt in Leverkusen Opladen: Verkaufsoffener Sonntag am 9. Oktober

Am 8. und 9. Oktober lädt der Herbstmarkt in die Opladener Fußgängerzone: Am Samstag findet zudem auch der Frischemarkt statt und einen Tag später lockt der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Schöne Stände, Gaumenfreuden und ein Kinderkarussell locken garantiert viele Besucher.